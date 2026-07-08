Opvallend: Rudi Garcia heeft een bijzondere band met Spanje

De Rode Duivels van Rudi Garcia bereiden zich voor op de kwartfinale van vrijdag tegen Spanje. Een wedstrijd die voor onze bondscoach nog specialer is dan ze op het eerste gezicht lijkt. Hij heeft namelijk toch een bijzondere band met het land.

Droomt Rudi Garcia sinds het begin van een halve finale tegen Frankrijk om het Franse voetbal, dat hem soms bekritiseert, te tonen welk werk hij als bondscoach van de Rode Duivels heeft verzet? Het kan. Maar voor het zover is, kan de clash met Spanje ook al onuitspreekbare gevoelens oproepen bij onze bondscoach. Want niet alleen Matias Fernandez-Pardo heeft Spaanse roots in de Belgische delegatie. Met zijn welluidende, Spaans klinkende familienaam heeft ook Rudi Garcia Iberisch bloed in de aderen.

Zijn geboorte in Nemours (in Seine-et-Marne) en zijn jeugd in Essonne verraden nochtans geen Spaanse oorsprong. Maar hijzelf bevestigt het met een glimlach: als zijn grootouders de Burgeroorlog niet waren ontvlucht om werk te zoeken in de Ardennen, was hij Spaans geweest.

Andalusië in het hart

Toen hij het in zijn allereerste wedstrijd aan het hoofd van de Rode Duivels opnam tegen Oekraïne, had Rudi Garcia eigenlijk al een mooie knipoog van het lot gekregen. Door de oorlog met Rusland werd de wedstrijd die de Oekraïners normaal thuis zouden spelen in Murcia afgewerkt, op enkele kilometers van de familiale wieg van de clan Garcia, waar drie van Rudi's grootouders zijn geboren.

De familie hecht er veel belang aan die band met de streek te bewaren, die al generaties lang Garcia's heeft zien opgroeien. Rudi is amper zes bij de eerste reis naar Garrucha, een typisch vissersdorp. "Dat was twee of drie dagen rijden", herinnerde hij zich enkele jaren geleden in Le Journal du Dimanche.

De bondscoach van de Rode Duivels houdt de traditie in ere, hij keert er bijna elke zomer terug. "Ik voel me er thuis. Sommigen zien me als de Fransman die trainer werd. Maar voor de anderen ben ik de jongen die met zijn vader op het pleintje van het dorp speelde."





De Spaanse cultuur, een familie-erfgoed dat blijft voortleven

Rudi Garcia stond er ook op dat zijn drie dochters Spaans op school leerden. "Maar ze nemen het me kwalijk dat ik thuis Frans heb gesproken. Met mijn ex-vrouw, die uit het Noorden kwam, was dat niet haalbaar", legt hij uit.

Zelfs tijdens zijn trainerscarrière was Spanje nooit ver weg. Garcia coachte nochtans nooit in La Liga. Om hem op weg te helpen in het vak kreeg hij net vanuit Spanje een duwtje in de rug. Dankzij Jocelyn Angloma, zijn ex-ploegmaat bij Lille, ontving Rafael Benitez hem in de buurt van Valencia. Voor een stage die hem moest helpen zijn pro-trainersdiploma af te ronden: "Ik was niemand, maar hij nam de tijd om met me van gedachten te wisselen." De twee mannen zijn erg close gebleven; Benitez nam onder meer contact op met zijn vroegere stagiair om te praten over de beste manier om ene Eden Hazard te managen tijdens zijn passage bij Chelsea.

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Gaat het telefoontje dit keer in de andere richting om wat tips over La Roja en haar spelers los te peuteren? Zeker is dat de band tussen Rudi Garcia en Spanje veel verder zal reiken dan de wedstrijd van vrijdagavond. Hij heeft trouwens al laten weten dat hij er graag een stuk grond wil kopen om er een deel van zijn oude dag door te brengen. De jongen die met zijn vader op het pleintje van het dorp speelde, zou dan ook gekend kunnen staan als degene die Spanje uit het WK kegelde. Dat wensen we je maar al te graag toe, Rudi.