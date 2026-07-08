Publiekslieveling staat voor afscheid bij Cercle Brugge

Cercle Brugge lijkt deze zomer afscheid te nemen van een van zijn meest populaira spelers. Doelman Warleson staat dicht bij een terugkeer naar Brazilië, waardoor er opnieuw beweging komt in de keepershiërarchie bij de Vereniging.

Publiekslieveling op weg naar uitgang

Volgens Het Nieuwsblad is een transfer van Warleson naar een club in zijn thuisland in de maak. Hij zou op weg zijn naar Botafogo. De 29-jarige Braziliaan speelt sinds 2020 voor Cercle Brugge en groeide in die periode uit tot een vaste waarde en publiekslieveling.

Cercle haalde hem destijds transfervrij naar België nadat hij in Brazilië zonder club was gevallen. Sindsdien verdedigde hij 102 keer het doel van groen-zwart en hield hij 22 keer de nul. Warleson maakte met de Vereniging zowel de Champions' Play-offs als de Relegation Play-offs mee en beleefde zo sterk uiteenlopende periodes.

Vorig seizoen verloor hij tijdelijk zijn basisplaats aan Maxime Delanghe, maar de Braziliaan vocht zich opnieuw in de ploeg. Uiteindelijk trok hij de concurrentiestrijd opnieuw naar zich toe.

Contractoptie biedt Cercle onderhandelingsruimte

Cercle lichtte onlangs de optie in zijn contract, waardoor Warleson nog tot juni 2027 vastligt. Dat geeft de Bruggelingen een sterkere positie aan de onderhandelingstafel.

Een vertrek kan daardoor voor beide partijen interessant zijn. Warleson krijgt mogelijk de kans om na zes jaar in België terug te keren naar zijn geboorteland, terwijl Cercle nog een transfersom kan ontvangen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op ongeveer twee miljoen euro.





Keepersdossier nog niet afgerond

Ook Delanghe zou deze zomer kunnen vertrekken, al is er voor hem voorlopig nog geen concreet bod binnengekomen. Cercle beschikt daarnaast nog over de jonge doelmannen Langenbick en De Bel.

Wanneer zowel Warleson als Delanghe vertrekt, zal de Vereniging vrijwel zeker nog een extra keeper aantrekken. Cercle staat sowieso voor een belangrijke zomer. Na een wisselvallig seizoen moet de kern opnieuw in balans worden gebracht, met als doel om weg te blijven van de degradatiestrijd en opnieuw dichter bij de linkerkolom aan te sluiten.