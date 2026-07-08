Rode Duivel zet stevige druk: betaalt Jérémy Doku de prijs?

Dodi Lukebakio kreeg in de achtste finale van het WK tegen de Verenigde Staten (1-4) de voorkeur op Jérémy Doku. Een keuze van Rudi Garcia die je enkele weken geleden nog ondenkbaar had geacht, toen Doku nog werd gezien als de X-factor bij de Rode Duivels.

Jérémy Doku beleeft geen makkelijk WK. De speler, die tijdens dit WK papa werd, kon als titularis nog niet echt overtuigen. Hij wordt goed afgeblokt door de tegenstander en de winger van Manchester City is er voorlopig niet in geslaagd om beslissend te zijn.

Jérémy Doku in de problemen tegen Senegal in de achtste finales

Tegen Senegal (3-2), bijvoorbeeld, vond hij ondanks zijn versnellingen en dribbelkracht geen opening. Hij probeerde wel voor ruimte en gevaar te zorgen, maar kreeg te weinig oplossingen rond zich of botste telkens op de defensie. Zichtbaar ontgoocheld werd Jérémy Doku net voor het uur vervangen door Dodi Lukebakio (56e).

We kennen het vervolg. België plaatste zich uiteindelijk door de situatie helemaal om te buigen. Dodi Lukebakio bracht offensief wel iets bij, maar was niet beslissend. Zo miste hij in de 77e minuut nipt met een mooie poging. In de slotfase trof hij ook nog de lat (117e). Toch leverden zijn invalbeurt en de teleurstellende prestatie van Jérémy Doku hem een basisplaats op voor de volgende match.

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Dodi Lukebakio in de basis tegen de VS

Want tegen de Verenigde Staten koos Rudi Garcia ervoor om hem op de rechterflank te zetten in plaats van Jérémy Doku. Een opvallende keuze van de Franse coach, die ook besliste om Kevin De Bruyne op de bank te laten starten.

Bij zijn eerste basisplaats op dit WK was Dodi Lukebakio meteen op de afspraak. Hij kwam tot kansen (2 schoten, 0,16 xG), ging meerdere dribbels aan (6 geslaagde op 8) en won ook een flink deel van zijn duels (8 van de 13).





Een sterke prestatie van Dodi Lukebakio

De winger van Benfica was erg bedrijvig op zijn flank en deed de Amerikanen pijn met zijn loopacties en baltoetsen. Ook zijn werk zonder bal verdient een vermelding. Met zijn diepgang en voorzetten zorgde hij regelmatig voor dreiging.

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Jérémy Doku viel uiteindelijk nog in

Hij werd uiteindelijk in de 67e minuut vervangen door Jérémy Doku. De City-aanvaller probeerde daarna zijn beste niveau te halen, maar had opnieuw moeite om door de defensie te breken. Wel lokte hij heel wat fouten uit.

Dodi Lukebakio is misschien niet de speler die men vooraf als titularis verwachtte aan het begin van dit toernooi, maar toch is hij degene die vrijdag tegen Spanje opnieuw zou kunnen starten. De kans is groot dat hetzelfde aanvallende trio blijft staan, met Charles De Ketelaere als nummer negen en Leandro Trossard op links. Dodi Lukebakio lijkt zijn plaats afgedwongen te hebben.