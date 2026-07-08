Strafschoppen beslissen laatste achtste finale op het WK

De laatste achtste finale van dit WK werd gisteravond gespeeld. Zwitserland plaatste zich ten koste van Colombia, dat na een duel op het scherp van de snee werd uitgeschakeld op strafschoppen.

Door het oog van de naald tegen Egypte geplaatst, wachtte Argentinië op de naam van zijn tegenstander in de kwartfinale. De Zwitsers en Colombianen verkochten hun huid duur, met alle bijbehorende spanning van een knock-outduel.

Het eerste gevaar kwam halverwege de eerste helft: een kans voor Colombia via Gustavo Puerta, verijdeld door Gregor Kobel. Op het halfuur onderscheidde de Colombiaanse doelman Camilo Vargas zich met een redding op een poging van Fabian Rieder. En dat was het zo ongeveer: 0-0 na een erg evenwichtige eerste helft.

Met de inbreng van Djibril Sow voor Ardon Jashari kwam Zwitserland na de rust wat offensiever voor de dag, getuige de eerste grote kans die Sow miste en een gevaarlijke vrije trap van Rieder. Maar hoe langer de tweede helft duurde, hoe minder beide teams geneigd waren zich bloot te geven, waardoor verlengingen onvermijdelijk waren.

De inzet primeerde op het spel

De eerste verlenging was verrassend levendig. Eerst bood Jhon Lucumí Colombia zijn grootste kans van de wedstrijd, maar de lat bracht redding. Even later dacht Zeki Amdouni Zwitserland op voorsprong te zettenl, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

De laatste kans om strafschoppen te vermijden kwam in de 114e minuut en was bijzonder groot. Maar alleen voor de Zwitserse doelman slaagde Jaminton Campaz er niet in af te werken. Dus op naar de laatste strafschoppenreeks van deze achtste finales.





Met eerst een bal op de lat en daarna een inzet die gestopt werd, misten zowel Davinson Sánchez als Manuel Akanji hun poging: 2-2 na de eerste zes strafschoppen. Gregor Kobel trok deze reeks definitief naar Zwitserland toe door de elfmeter van Cucho Hernández te stoppen. Even later trapte Ruben Vargas het land naar de kwartfinale tegen Argentinië.

Het volledige programma van de kwartfinales:

Donderdag 22u: Frankrijk - Marokko

Vrijdag 21u: Spanje - België

Zaterdag 23u: Noorwegen - Engeland

Zondag 3u: Argentinië - Zwitserland