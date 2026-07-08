Zware beschuldigingen van Egypte na WK-thriller tegen Argentinië
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De pijnlijke uitschakeling tegen Argentinië heeft bij Egypte tot bijzonder zware beschuldigingen geleid. Spelers en bondscoach Hossam Hassan viseren de arbitrage en de FIFA en spreken openlijk over manipulatie om Lionel Messi in het WK te houden.
Egypte dient klacht in bij FIFA
De Egyptische voetbalbond heeft na de pijnlijke 3-2-nederlaag tegen Argentinië officieel een klacht ingediend bij de FIFA. Egypte vraagt om uitleg en een onderzoek naar meerdere scheidsrechterlijke beslissingen die volgens de bond in het nadeel van de nationale ploeg uitvielen. Dat melden verschillende buitenlandse bronnen.
Daarnaast wil de bond dat het Franse arbitrale team rond François Letexier tijdens de rest van het WK niet meer wordt aangesteld. Volgens Egypte speelden de scheidsrechters door enkele cruciale fouten een beslissende rol in de Argentijnse comeback. De klacht vergroot de controverse rond het niveau van de arbitrage op dit WK, waar al meerdere landen hun onvrede hebben geuit.
De pijnlijke uitschakeling tegen Argentinië heeft bij Egypte tot bijzonder zware beschuldigingen geleid. Spelers en bondscoach Hossam Hassan viseren de arbitrage en de FIFA en spreken openlijk over manipulatie om Lionel Messi in het WK te houden.
Egypte geeft dubbele voorsprong uit handen
Egypte heeft dinsdag met 3-2 verloren van Argentinië na een onwaarschijnlijke comeback, waardoor Lionel Messi en zijn ploegmaats doorstoten naar de kwartfinales. De Noord-Afrikanen kwamen op een dubbele voorsprong, maar gaven het uiteindelijk uit handen.
Maar de Egyptenaren kwamen na afloop opvallend scherp uit de hoek. Het geluid klinkt bij iedereen uit het kamp hetzelfde: volgens hen mocht Egypte niet doorstoten tegen Argentinië. De schuld werd vooral bij de scheidsrechters en de FIFA gelegd.
Zico haalt zwaar uit naar arbitrage en FIFA
Na afloop kwam Mostafa Zico uitleg geven voor de camera's. "Het was een enorme wedstrijd van de Egyptische nationale ploeg. Een geweldige eerste helft, en het begin van de tweede helft was zelfs nog beter. Wat is er op het einde van de wedstrijd gebeurd? Wat denk je dat ervoor gezorgd heeft dat het resultaat uiteindelijk zo is uitgedraaid?"
"It's clear that this tournament has been fixed."— BBC Sport (@BBCSport) July 7, 2026
Egypt's Mostafa Zico was not happy with some of the decisions in their game against Argentina. pic.twitter.com/VbDdFbkRBC
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En toen begonnen de zware aantijgingen. "De scheidsrechter was niet eerlijk, echt niet eerlijk. Het was overduidelijk onrecht, heel zichtbaar. Al onze inspanningen van bij het begin van de match gaan zo verloren. Hij floot vanaf het begin in hun voordeel. Het mocht blijkbaar niet dat wij hier met 2-0 van Argentinië zouden winnen. Dit toernooi is gemanipuleerd."
Toen Zico de vraag kreeg of hij nog een boodschap voor het Egyptische volk had, ging hij verder. "We wilden hen vandaag graag gelukkig maken, maar dat is ons niet gelukt. Echt waar, het lag niet in onze handen, het lag in de handen van de scheidsrechter."
"Het toernooi is duidelijk gemanipuleerd. Proficiat met de Wereldbeker voor Argentinië, die is voorbestemd voor hen. Het resultaat lag al op voorhand vast", besloot een zichtbaar geëmotioneerde Zico, die graag nog verder had willen gaan met zijn interview, voor hij werd weggesleurd van de camera's.
Na het interview van Zico op het veld was de toon al gezet. Bij Egypte kozen ze ervoor om vol in de aanval te gaan. Ook Bondscoach Hossam Hassan hield zich allerminst in. "Ik zeg wat ik denk, ongeacht de gevolgen. Dit was overduidelijk geen eerlijke wedstrijd en iedereen heeft dat kunnen zien."
Ook bondscoach Hassan spreekt van onrecht
"Als ze zo graag willen dat Argentinië wint, waarom laten ze dan nog andere landen deelnemen? Dit WK is één grote marketingmachine. Ze willen koste wat kost dat Messi in het toernooi blijft. Waar is de eerlijkheid in de sport? Waar is de fair play in het voetbal? Ik ga het vandaag niet verbloemen met mooie woorden: wij zijn onrecht aangedaan", gaat Hassan verder, voor hij aankondigde geen enkele WK-wedstrijd meer te zien dit jaar.
Controverse rond afgekeurde goal en winnende treffer
Bij Egypte hadden ze twee fouten gezien in aanloop naar het winnende Argentijnse doelpunt. Verder werd er ook een bijzonder mooi doelpunt afgekeurd vanwege een overtreding die bijna 20 seconden voor de goal werd gemaakt.
Met hun felle uithalen zetten de Egyptenaren de controverse na afloop nog extra op scherp. De frustratie overheerste duidelijk na een wedstrijd die lange tijd de hunne leek te worden, maar uiteindelijk alsnog uit de handen glipte. Dat deze episode nog een staartje krijgt, is heel duidelijk.
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