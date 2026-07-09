Engeland klopt aan: 'Standard kan plots tien miljoen euro vangen voor speler'

Rafiki Saïd staat heel dicht bij een vertrek naar een Engelse club uit The Championship. Een transfer die Standard een mooi bedrag zou kunnen opleveren. Er wordt gedacht aan een bedrag tot liefst tien(!) miljoen euro.

Volgens Sudinfo kan Standard Luik bij een transfer maar liefst 10 miljoen euro (negen miljoen plus één miljoen aan bonussen) opstrijken. Dat ligt hoger dan zijn huidige waardering op Transfermarkt, die op 5 miljoen euro staat. Er zou ook een doorverkooppercentage bedongen zijn.

Er zou een akkoord zijn bereikt tussen de Luikse leiding en een club uit de Engelse tweede klasse, waarvan de naam nog niet is uitgelekt. Enkel de medische tests zouden nog resteren om de transfer te bekrachtigen. Rafiki Saïd kwam in juli 2025 over van Troyes voor 2,5 miljoen euro. De Rouches kunnen zo een zeer mooie meerwaarde realiseren op de speler die vorig seizoen onder Luikse kleuren overtuigde.

Rafiki Saïd zorgt voor enorme meerwaarde bij Standard de Liège

In 38 wedstrijden voor Standard maakte hij acht goals en gaf hij vijf assists. De Standard-aanvaller is een explosieve flankspeler: snel en erg doortastend. Hij kan op beide flanken uit de voeten, is sterk in één-tegen-één en in het bespelen van ruimtes.



Hij zou uiteraard een interessante versterking kunnen zijn voor een team uit de Engelse tweede klasse. Voor hemzelf zou een overstap naar Engeland sowieso een stap vooruit in zijn carrière betekenen. Voor zijn transfer naar Standard speelde hij enkel voor Franse clubs: naast Troyes ook Nîmes, Stade Brestois en Stade Briochin.

Rafiki Saïd in de galerij der groten bij Standard?

De 26-jarige speler zou zo de zesde duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis worden, na Marouane Fellaini, Zinho Vanheusden, Moussa Djenepo, Razvan Marin en Daniel Van Buyten, en nog vóór onder meer Axel Witsel, Emile Mpenza, Imoh Ezekiel en Dieumerci Mbokani.



Sportief is het ongetwijfeld een stevige aderlating voor Standard. De club neemt afscheid van haar meest beslissende speler van vorig seizoen, en vooral van iemand die op elk moment tegen eender welke tegenstander het verschil kon maken. Een speler die in de grote wedstrijden vaak op zijn best was... maar in sommige matchen ook onverklaarbaar kon wegvallen. Financieel is het een prima operatie, met een meerwaarde van ongeveer 7,5 miljoen euro in twaalf maanden tijd.