Gewezen Rode Duivel Emile Mpenza laat duidelijke voorkeur in ons land blijken

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Gewezen Rode Duivel Emile Mpenza laat duidelijke voorkeur in ons land blijken
Foto: © photonews
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Emile Mpenza hoopt dat Standard volgend seizoen een beter seizoen draait. De voormalige Rode Duivel sprak aan onze micro over zijn ex-club. Hij had de Rouches graag in Europa gezien. Hij heeft de nederlaag tegen Charleroi nog altijd niet verteerd.

Emile Mpenza zal altijd verbonden blijven met Standard Luik. Bij de Rouches speelde hij maar liefst 84 wedstrijden, met 45 goals en 19 assists. Hij volgt de resultaten van de club nog altijd op de voet. We vroegen hem of hij tevreden is over het seizoen van de mannen van Vincent Euvrard.

"Het is een beetje dubbel. Op verplaatsing hebben ze goede resultaten neergezet, maar ik begrijp niet waarom ze datzelfde scenario thuis niet kunnen herhalen. Ik hoop op een beter Standard, zeker in eigen huis, want het is niet makkelijk om uit te winnen", aldus Mpenza.

Mpenza boos omwille van match tegen Charleroi

Standard Luik was dicht bij Europese kwalificatie. De Luikenaars eindigden tweede in de Europe Play-offs, maar waren niet ver van de eerste plaats die recht gaf op een Europese barragematch. Tegen Charleroi ging het mis in de laatste beslissende wedstrijd: winst had volstaan om die barrage te mogen spelen. Opnieuw een nederlaag in eigen stadion voor de Rouches, nochtans in een bijzonder vurige sfeer, die na het laatste fluitsignaal helaas ook ontspoorde.

Emile Mpenza is ontgoocheld. Hij had Standard uiteraard graag zien winnen en het in de Europese barrage zien opnemen tegen KAA Gent: "Die match tegen Charleroi krijg ik niet verteerd. Het ging om kwalificatie voor de play-offs en we hebben verloren."

Standard
© photonews

Standard Luik hoopt volgend seizoen eindelijk opnieuw een Europees ticket te pakken. Mpenza gaf aan dat dat ook financieel belangrijk zou zijn voor de club. "De supporters zijn er altijd, op de tribunes om de ploeg te steunen. Vooral zou het de rekeningen van Standard goed doen. Het is ook geld dat binnenkomt", benadrukte hij.

Emile Mpenza hoopt op een beter seizoen in de volgende jaargang

Tot slot sprak hij ook over het volgende seizoen van Standard. Hij hoopt op beterschap, maar het is duidelijk dat hij deze ploeg, wat er ook gebeurt, in zijn hart blijft dragen: "Ik verwacht dat het beter wordt dan vorig seizoen. Ik zal altijd supporter van Standard blijven, ook als de resultaten er niet zijn. Ik blijf Rouche voor het leven."

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