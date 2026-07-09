Lamine Yamal haalt de loftrompet boven voor één Rode Duivel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Lamine Yamal haalt de loftrompet boven voor één Rode Duivel
Foto: © photonews
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Lamine Yamal voelt dat zijn moment op het WK dichterbij komt. De Spaanse ster bleef voorlopig onder zijn allerhoogste niveau, maar verwacht net in de beslissende wedstrijden op te staan. Vrijdag hoopt hij dat tegen België te bewijzen.

Lamine Yamal is op zijn 18e al een van de allerbeste spelers ter wereld. Vrijdagavond staat hij op het WK met Spanje tegenover België. Voorlopig is de flankaanvaller goed bezig op het tornooi, al wacht hij nog steeds op een echt grote wedstrijd.

Het supertalent verwacht wel dat zijn moment snel gaat komen. "Ja, ik denk het wel. Hoe dichter de belangrijke wedstrijden, halve finales of finale komen, hoe beter ik doorgaans speel", vertelde hij in een interview met Mundo Deportivo.

Thibaut Courtois krijgt lof van Yamal

"Ik ben nooit een speler geweest die in de groepsfase op zijn best is", gaat hij verder. Yamal won het EK al met Spanje en kan dus uit ervaring spreken. "Daar blijf ik rustig onder. Ik weet dat ik nog kansen krijg om het te tonen en ik hoop dat het tegen België een geweldige wedstrijd van de hele ploeg wordt."

Maar dan zal hij wel voorbij Thibaut Courtois moeten geraken, wat geen makkelijke opdracht wordt. "Voor mij is hij een van de beste doelmannen ter wereld", strooide Yamal met lof. "Hij zal het me extra moeilijk maken, maar zoals altijd zal ik het veld opstappen met de wil om te winnen, zonder aan een bepaalde speler te denken", besluit hij.

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