Lionel Messi verklaart zijn tranen na rollercoaster tegen Egypte: "Dáárom weende ik"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Lionel Messi verklaart zijn tranen na rollercoaster tegen Egypte: "Dáárom weende ik"
Foto: © photonews
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Argentinië kroop eergisteren door het oog van de naald op het WK. La Albiceleste stond tegen Egypte 0-2 in het krijt, totdat een goal van Cristian Romero de ommekeer inluidde. Lionel Messi miste een strafschop, maar maakte dat goed met een goal. Na de wedstrijd was de wereldster heel emotioneel.

Messi en co hadden het niet onder de markt tegen de Farao's. Yasser Ibrahim en Mostafa Ziko brachten de Afrikaanse grootmacht op 0-2 en leken hun land bijna zo goed als zeker naar de volgende ronde te brengen. Messi had bij 0-1 bovendien een strafschop gemist. Het leek zijn laatste wedstrijd op het WK te gaan worden, totdat de Argentijnse motor in het slot helemaal aansloeg.

De tranen van Messi

Cristian Romero kopte de aansluitingstreffer binnen. Niet veel later knalde Messi de bordjes via de doelman en de onderkant van de lat in evenwicht. Het venijn zat hem nog helemaal in de staart toen Enzo Fernández in de extra tijd de winnende treffer binnenkopte. Het zorgde voor uitzinnige taferelen bij de Argentijnen. Messi hield het niet droog.

"Ik huilde omdat ik voelde dat ik mijn team had teleurgesteld met het missen van de strafschop… en de manier waarop ik hem nam", vertelde hij na de wedstrijd, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Gelukkig had God uiteindelijk weer iets speciaals voor mij in petto. Ik ben heel blij."

Argentinië geeft nooit op

"We voelden vooral opluchting. Het was niet gemakkelijk om terug te komen van een 2-0-achterstand, maar zoals ik altijd zeg: deze groep geeft nooit op. Wat deze groep in deze knock-outwedstrijd heeft laten zien, was ongelooflijk. Ik ben enorm blij. Enorm blij voor alle mensen die onze kwalificatie kunnen vieren en trots kunnen zijn op wie wij zijn. Ik hoop dat we zo door kunnen gaan."

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Messi's WK-avontuur is nog niet afgelopen. Argentinië neemt het in zijn kwartfinale op tegen Zwitserland, op papier een haalbare tegenstander. Daarna wacht de winnaar van het duel tussen Noorwegen en Engeland voor een plek in de finale.

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