OFFICIEEL: Club Brugge heeft miljoenentransfer beet
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Club Brugge is de (inkomende) transferperiode gestart. De Belgische landskampioen is volop bezig met de laatste details van de transfer van Cheveyo Tsawa.
OFFICIEEL: Club Brugge heeft miljoenendeal beet
"Cheveyo Tsawa tekent een contract tot 2030 bij Blauw-Zwart. De 19-jarige Zwitserse centrale middenvelder maakt de overstap van FC Zürich. Tsawa genoot zijn jeugdopleiding bij Zwitserse ploegen FC St. Gallen 1879, FC Steinach en FC Zürich. Afgelopen seizoen kwam Tsawa 36 keer in actie voor het eerste elftal van FC Zürich", aldus Club Brugge nu ook officieel op de eigen webstek.
"Daarin scoorde hij twee doelpunten en was hij goed voor twee assists. Daarnaast doorliep hij verschillende leeftijdscategorieën van de Zwitserse nationale ploeg. De middenvelder verzamelde al internationale caps voor Zwitserland van de U16 tot en met de U21. Tsawa tekent een contract tot 2030 bij Blauw-Zwart. Welkom bij Club, Cheveyo!"
A grand entrance. 🔵⚫️— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 10, 2026
Cheveyo Tsawa tekent tot 2030 bij Club. 🔗
ℹ️ | https://t.co/s8i31krPQ2 pic.twitter.com/mSxEdpHFZE
'Tsawa tekent vierjarig contract bij Club Brugge'
De transfer van Cheveyo Tsawa naar Club Brugge is helemaal afgerond. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft de 19-jarige Zwitser vrijdagmiddag zijn contract voor vier seizoenen ondertekend. Blauw-zwart betaalt FC Zürich zeven miljoen euro voor de middenvelder. Via bonussen kan daar later nog twee miljoen euro bijkomen. Daarmee ligt het totale pakket mogelijk op negen miljoen euro.
🔵⚫️ DONE DEAL— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 10, 2026
✍️ Cheveyo Tsawa has officially signed his four-year contract with Club Brugge this afternoon.
🇨🇭💰 FC Zürich will receive €7M, with a further €2M in add-ons. #FCZ #mercato #JPL pic.twitter.com/g9DEi14Oh5
Tsawa wordt zo de eerste inkomende zomertransfer van Club Brugge. De polyvalente middenvelder voelt zich vooral thuis voor de verdediging en moet mee het vertrek van Aleksandar Stankovic opvangen. Een extra versterking op het middenveld blijft wel mogelijk.
Club Brugge is de (inkomende) transferperiode gestart. De Belgische landskampioen is volop bezig met de laatste details van de transfer van Cheveyo Tsawa.
Behoudens een vergissing wordt Cheveyo Tsawa de eerste inkomende zomertransfer van Club Brugge. Het Laatste Nieuws bevestigt dat de transfer in een afrondende fase zit.
Club Brugge betaalt zes miljoen euro plus bonussen om de 19-jarige middenvelder weg te halen bij FC Zürich. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde evenzeer op zes miljoen euro.
Niét één op één de vervanger van Aleksandar Stankovic
De West-Vlamingen anticiperen op die manier op het vertrek van Aleksandar Stankovic. Internazionale FC lichtte ondertussen de terugkoopclausule op de Serviër.
Al moet het gezegd: Club Brugge gaat niet alle druk op de schouders van Tsawa laten rusten. Normaliter komt er nog een extra versterking om het middenveld te stofferen en Stankovic te vervangen.
Polyvalent goudhaantje die héél graag voor de defensie speelt
Met Tsawa haalt Club Brugge een Zwitsers goudhaantje binnen. De middenvelder is polyvalent en kan op het middenveld overal uit de voeten. Al voelt hij zich vooral in zijn sas voor de defensie.
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Voor de volledigheid: Club Brugge troeft RC Lens en Sporting CP af in de strijd om Tsawa. Vooral de Portugese topclub was bereid om ver te gaan. De keuze van de middenvelder was echter al gemaakt.
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