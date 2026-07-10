STVV staat op zucht van nieuwe Japanse aanwinst

STVV lijkt opnieuw in Japan uit te komen voor versterking. De Kanaries staan dicht bij de komst van Ryotaro Araki, een 24-jarige aanvallende middenvelder van Kashima Antlers. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Araki zou het oefenkamp van zijn club in Fukushima al verlaten hebben om zijn transfer af te handelen. Eerst volgen de medische tests. Wanneer die geen problemen opleveren, kunnen ook de contracten worden ondertekend.

Hoe de deal er precies zal uitzien, is nog niet duidelijk. STVV kan hem definitief overnemen, maar ook een huurconstructie behoort nog tot de mogelijkheden. Araki vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van 850.000 euro.

Op zoek naar creativiteit

De Japanner is 1,70 meter groot en voelt zich het best als aanvallende middenvelder. Zijn profiel wordt vergeleken met dat van Ryotaro Ito, die Sint-Truiden deze zomer verliet. Dat maakt de interesse logisch, want STVV moet opnieuw op zoek naar iemand die tussen de lijnen voor creativiteit en versnelling kan zorgen.

Araki speelt momenteel bij Kashima Antlers in de J1 League. In 2024 werd hij een seizoen uitgeleend aan FC Tokyo, waar hij extra speelminuten en ervaring verzamelde. Op internationaal niveau doorliep hij verschillende Japanse jeugdelftallen. Een debuut voor de nationale A-ploeg kwam er voorlopig nog niet.

Brede kern nodig voor Europa

Voor STVV wordt dit geen gewone voorbereiding. De Kanaries verzekerden zich vorig seizoen van Europees voetbal en moeten hun kern dus niet alleen kwalitatief, maar ook in de breedte versterken.





Tegelijk vertrokken er al enkele spelers, waardoor de club op meerdere posities moet bijsturen. Araki kan daarbij een belangrijke aanvulling worden, zeker omdat hij op verschillende aanvallende posities inzetbaar is.

De deal is nog niet helemaal rond, maar alles wijst erop dat de Japanner snel in Limburg kan neerstrijken. Zodra zijn medische keuring achter de rug is, kan STVV de transfer verder afronden. De komende dagen moet duidelijk worden wanneer Araki naar België afreist en officieel zijn handtekening bij STVV kan zetten.