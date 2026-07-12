Rudi Garcia out, ex-coach Antwerp in? "Rekening is al gemaakt"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Rudi Garcia out, ex-coach Antwerp in? "Rekening is al gemaakt"
Foto: © photonews
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Binnen enkele dagen of weken zal de evaluatie van de Rode Duivels en van bondscoach Garcia worden gemaakt na een bijzonder WK voor de Belgen. Kan de bondscoach aanblijven of moet er iemand anders komen? Dat lijkt dé vraag.

Stijn Stijnen zag dat Garcia veel overlegde met zijn spelers en dat goed beheerst - iets wat hem aan Ancelotti deed denken. "En ondanks alles halen ze de kwartfinale. Ik heb veel moeite om een bondscoach hiervoor onder de bus te gooien, tenzij hij echt een fout heeft gemaakt. Tegen Senegal heb je geluk, maar ..."

Marc Degryse van zijn kant stelt zich luidop de vraag: als we afscheid nemen van Rudi Garcia, dan moet je natuurlijk ook een valabel alternatief hebben. Al denkt Stijn Stijnen misschien wel een optie te hebben: Mark Van Bommel.

Is het verhaal van Rudi Garcia bij Rode Duivels al geschreven?

"Ik denk dat het verhaal van Rudi Garcia al vroeg in het toernooi is geschreven. Als je de tendens in de kranten zag na de wedstrijd tegen Egypte al, dan is het einde verhaal. Als we niet winnen tegen Senegal, dan zat hij al lang in de hoogste boom", aldus Stijnen in Ongefilterd.

"Ik blijf erbij dat zijn verhaal geschreven is. Ik ben er niet mee akkoord gezien het behalen van de kwartfinale, maar we hebben het vermoeden dat Mark Van Bommel de nieuwe bondscoach zal worden voor de nationale ploeg."

Rudi Garcia out, Mark Van Bommel in bij Rode Duivels?

"Dat is op zich een goede keuze, omdat Van Bommel een Belgisch gehalte heeft op zich. De evaluatie zou er komen voor 31 juli, maar volgens mij is die al lang gemaakt. Volgens mij zal het zo uitdraaien en is alles al beslist."

Komt Mark Van Bommel naar de Rode Duivels? Dat zal nog moeten blijken. De laatste wedstrijden werd de vibe rond de Rode Duivels plots wat beter, maar misschien was er meer nodig dan enkel de goede resultaten en de behaalde kwartfinale. De komende weken zal er meer duidelijkheid komen.

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