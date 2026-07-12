Stijnen hard voor Garcia: "Schromelijke fout, een blunder, reden tot ontslag van de coach"

Over de wissel van Thibaut Courtois zal nog veel gezegd worden achteraf in de analyses. Senne Lammens ging in de fout bij de 1-2 van Spanje en Courtois gaf achteraf aan dat hij gerust kon blijven staan in doel. Een slechte beurt van Rudi Garcia?

Thibaut Courtois moest halfweg de tweede helft verzorgd worden en gaf aan dat hij nog kon keepen, maar niet meer ver kon trappen. Waarop Rudi Garcia besloot om hem te vervangen, ook al kon Courtois in se nog door.

Dat gaf de doelman achteraf ook aan, maar de beslissing was al gevallen en Courtois wilde geen scène maken omdat het team voor hem voorging. Toch is de wissel van Courtois reden genoeg voor het ontslag van de bondscoach, meent alvast Stijn Stijnen.

Buffel en Nainggolan sussen enigszins na blessure Courtois

"Het was aan Thibaut Courtois om op dat moment op zijn strepen te staan", aldus Thomas Buffel in Ongefilterd. En ook Radja Nainggolan was van oordeel dat de wissel an sich niet goed was, maar dat hij het dan toch zelf zal aangegeven hebben.

"Als hij zegt dat het team voorgaat, dan kon hij niet verder volgens mij." Stijn Stijnen stipuleerde dat Courtois niet akkoord ging met de zaak. "Als je zegt dat je akkoord bent, dan moet je achteraf niet meer zagen. Maar dat heeft hij niet gezegd."

Stijn Stijnen is zeer streng voor Thibaut Courtois

"Je ziet hoe Courtois in de match zat. Hij deed zijn reddingen en dan spreek je over nog tien minuten reguliere speeltijd. Courtois met zijn ervaring? Die kan dat. Dan moet je Senne Lammens niet brengen op zo'n moment in de wedstrijd. Als Courtois aangegeven heeft dat hij verder kon, en hij wordt toch gewisseld?"



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"Dan is dat voor mij reden tot ontslag na de wedstrijd", is Stijnen duidelijk. "Er wordt rond de pot gedraaid om Garcia wat te beschermen, maar dat is toch een schromelijke fout van Garcia. Het is echt een blunder. Het zet een land uit het WK én het is een risico voor een nieuwe doelman."

Toch was het zeker niet allemaal slecht. Stijnen zag dat Garcia veel overlegde met zijn spelers en dat goed beheerst - iets wat hem aan Ancelotti deed denken. "En ondanks alles halen ze de kwartfinale. Ik heb veel moeite om een bondscoach hiervoor onder de bus te gooien, tenzij hij echt een fout heeft gemaakt. Tegen Senegal heb je geluk, maar ..."