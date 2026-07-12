Met of zonder Rudi Garcia naar het EK? Gewezen Rode Duivel geeft sleutel aan ...

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 8 reacties
Met of zonder Rudi Garcia naar het EK? Gewezen Rode Duivel geeft sleutel aan ...
Foto: © photonews
Word fan van België! 2660

De Rode Duivels landen zondagochtend opnieuw op Belgische bodem. En dus kunnen de eindanalyses stilaan gemaakt worden. Rest de vraag of we in september de Nations League zullen ingaan met Rudi Garcia of niet. De analisten roeren zich vurig.

Het worden drukke dagen en weken voor Vincent Mannaert. De sterke man van de Belgische voetbalbond tekende onlangs bij en mag dus verder gaan bouwen aan het team met oog op het EK 2028. Rest de vraag: zal dat met bondscoach Rudi Garcia zijn?

De coach heeft nog geen nieuw contract en dus zal er de komende tijd over gediscussieerd worden om al dan niet langer met hem door te gaan. Niet iedereen is even hard overtuigd van het doen en laten van de bondscoach - onder meer Stijn Stijnen was zeer kritisch.

Marc Degryse analyseert het doen en laten van Rudi Garcia

Marc Degryse heeft zich ook gemengd in de debatten. Hij sprak in Deviltime stevige woorden over de coach: "Van afstand is het moeilijk voor ons om hem te leren kennen. Hij heeft wat mij betreft verschillende gezichten laten zien."

"Soms was hij sympathiek, soms is hij nors, soms doet hij een beetje gek met zijn vervangingen, al pakten ze goed uit tegen Senegal. Het is een job voor Vincent Mannaert, vind ik. En voor de hele groep ook, daar zal Mannaert zijn oor wel te luisteren leggen."

VIncent Mannaert moet de knoop doorhakken volgens Marc Degryse

"Het is Mannaert die moet beslissen. Hij heeft Garcia aan het werk gezien van dichtbij. Hem houden of niet, Als je hem niet besluit te houden, dan moet je ook een beter alternatief hebben of vinden. En is een nieuwe coach dan een garantie?"

"Ik vind het beter dan Tedesco en het is een man met ervaring. Ik zou graag eens face-to-face met hem praten of hem een paar dagen aan het werk zien. Tot het einde van de match tegen Senegal was het ontgoochelend, daarna is de sfeer helemaal gekeerd."

Moeten de Rode Duivels verder met Rudi Garcia?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
42%
58%

Je kan nog stemmen tot 15/07/2026 00:00.

8 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Amadou Onana breekt de stilte

Amadou Onana breekt de stilte

10:40
1
'Code donkerrood: AS Roma klopt aan bij Club Brugge, speler geeft jawoord'

'Code donkerrood: AS Roma klopt aan bij Club Brugge, speler geeft jawoord'

12:00
2
Stijnen hard voor Garcia: "Schromelijke fout, een blunder, reden tot ontslag van de coach"

Stijnen hard voor Garcia: "Schromelijke fout, een blunder, reden tot ontslag van de coach"

09:00
6
WK-LIVE 12/7: Rode Duivels landen in Brussel

WK-LIVE 12/7: Rode Duivels landen in Brussel

11:30
Nieuwe knaltransfer in JPL? "Hij lijkt best wel op Sven Kums"

Nieuwe knaltransfer in JPL? "Hij lijkt best wel op Sven Kums"

11:20
Hein Vanhaezebrouck maakt standpunt over Rudi Garcia glashelder

Hein Vanhaezebrouck maakt standpunt over Rudi Garcia glashelder

22:30
9
'KRC Genk breekt sowieso transferrecord, maar wil NOG meer voor goudhaantje'

'KRC Genk breekt sowieso transferrecord, maar wil NOG meer voor goudhaantje'

09:30
4
Laatste twee kwartfinales leveren twee keer controverse op: krijgt dit een staartje?

Laatste twee kwartfinales leveren twee keer controverse op: krijgt dit een staartje?

08:30
3
Premier League-clubs denken aan Charles De Ketelaere: Atalanta plakt héél stevig prijskaartje

Premier League-clubs denken aan Charles De Ketelaere: Atalanta plakt héél stevig prijskaartje

22:00
3
Enorme verandering op komst? Infantino doet opvallende uitspraak over de toekomst van het WK

Enorme verandering op komst? Infantino doet opvallende uitspraak over de toekomst van het WK

07:00
19
'AS Roma zet eerste stap voor Rode Duivel met bod van 30 miljoen'

'AS Roma zet eerste stap voor Rode Duivel met bod van 30 miljoen'

23:00
1
Na drie oefenzeges slaat Standard een nieuwe richting in Interview

Na drie oefenzeges slaat Standard een nieuwe richting in

06:30
MARCA zet mooi gebaar van Courtois na WK-uitschakeling in de kijker

MARCA zet mooi gebaar van Courtois na WK-uitschakeling in de kijker

21:00
Brandon Mechele sluit WK af met prachtig nieuws

Brandon Mechele sluit WK af met prachtig nieuws

20:07
3
Rode Duivels reageren massaal na WK-exit: één gevoel overheerst

Rode Duivels reageren massaal na WK-exit: één gevoel overheerst

19:50
1
KV Mechelen wilt shoppen in eigen land en heeft verdediger op het oog

KV Mechelen wilt shoppen in eigen land en heeft verdediger op het oog

21:30
Spaanse media zijn opvallend scherp over België na uitschakeling

Spaanse media zijn opvallend scherp over België na uitschakeling

18:20
Rudi Garcia wacht spannend verdict van de voetbalbond

Rudi Garcia wacht spannend verdict van de voetbalbond

16:30
2
Antwerp verliest van Duitse tweedeklasser en ziet speler uitvallen

Antwerp verliest van Duitse tweedeklasser en ziet speler uitvallen

19:05
1
Hein Vanhaezebrouck denkt te weten waarom Garcia Courtois wisselde

Hein Vanhaezebrouck denkt te weten waarom Garcia Courtois wisselde

17:10
8
Doorbraak in transferdossier: Club Brugge en FC Barcelona bereiken akkoord

Doorbraak in transferdossier: Club Brugge en FC Barcelona bereiken akkoord

17:45
Voetbalwereld in diepe rouw: Zuid-Afrikaanse WK-speler plots overleden

Voetbalwereld in diepe rouw: Zuid-Afrikaanse WK-speler plots overleden

15:46
Club Brugge en KRC Genk krijgen tik in oefenwedstrijden, KAA Gent haalt stevig uit

Club Brugge en KRC Genk krijgen tik in oefenwedstrijden, KAA Gent haalt stevig uit

15:20
Anderlecht wint tegen NEC, maar Vitor Bruno krijgt ook duidelijke waarschuwing

Anderlecht wint tegen NEC, maar Vitor Bruno krijgt ook duidelijke waarschuwing

14:50
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/07: Said - Trouillet - Kechta

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/07: Said - Trouillet - Kechta

13:30
Anderlecht doet miljoenenbod op opvallende aanvaller

Anderlecht doet miljoenenbod op opvallende aanvaller

14:10
Born in the USA: dit WK moet het begin zijn van iets moois voor België

Born in the USA: dit WK moet het begin zijn van iets moois voor België

11/07
OFFICIEEL: Jackpot voor Standard, dat speler voor 10 miljoen euro verkoopt

OFFICIEEL: Jackpot voor Standard, dat speler voor 10 miljoen euro verkoopt

13:30
9
EXCLUSIEF - Engelse, Italiaanse én Spaanse aanbiedingen voor Belg: beslissing nakend

EXCLUSIEF - Engelse, Italiaanse én Spaanse aanbiedingen voor Belg: beslissing nakend

12:30
OFFICIEEL: Standard heeft nieuwe middenvelder helemaal beet

OFFICIEEL: Standard heeft nieuwe middenvelder helemaal beet

12:57
2
OFFICIEEL: Lommel pakt uit met middenvelder van 15 miljoen euro

OFFICIEEL: Lommel pakt uit met middenvelder van 15 miljoen euro

12:48
10
Moeten we door met Rudi Garcia? "Zoals de griet die je plots leuk begint te vinden"

Moeten we door met Rudi Garcia? "Zoals de griet die je plots leuk begint te vinden"

11/07
10
Deal van 25 miljoen euro voor Union SG plots op helling?

Deal van 25 miljoen euro voor Union SG plots op helling?

11/07
7
De messen bovengehaald: "Ongeziene flater van Rudi Garcia"

De messen bovengehaald: "Ongeziene flater van Rudi Garcia"

11/07
52
De toekomst van de Rode Duivels oogt echt niet somber, al betwijfelen we of dat met Rudi Garcia zal zijn Opinie

De toekomst van de Rode Duivels oogt echt niet somber, al betwijfelen we of dat met Rudi Garcia zal zijn

11/07
28
DONE DEAL: Club Brugge maakt bocht van 180 graden compleet

DONE DEAL: Club Brugge maakt bocht van 180 graden compleet

11/07
3

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Kwart Finales
Frankrijk Frankrijk 2-0 Marokko Marokko
Spanje Spanje 2-1 België België
Noorwegen Noorwegen 1-2* Engeland Engeland
Argentinië Argentinië 3-1* Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Met of zonder Rudi Garcia naar het EK? Gewezen Rode Duivel geeft sleutel aan ... Walter Baseggio Walter Baseggio over Laatste twee kwartfinales leveren twee keer controverse op: krijgt dit een staartje? Stefaan_82 Stefaan_82 over 'Code donkerrood: ook AS Roma klopt aan bij Club Brugge' FC BRUGES FC BRUGES over DONE DEAL: Club Brugge maakt bocht van 180 graden compleet Stefaan_82 Stefaan_82 over Enorme verandering op komst? Infantino doet opvallende uitspraak over de toekomst van het WK FC BRUGES FC BRUGES over Hein Vanhaezebrouck denkt te weten waarom Garcia Courtois wisselde CringeMedia CringeMedia over Het plan Garcia? Geen enkel land deed ooit straffer dan Rode Duivels op dit punt Soccer 7 Soccer 7 over Rudi Garcia wacht spannend verdict van de voetbalbond André Coenen André Coenen over Na Club Brugge ook voor deze topclub stadion op komst? 673 bezwaren, maar ... Pogi Pogi over Alexis Trouillet, un bon renfort ? Vincent Euvrard présente la quatrième recrue du Standard Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved