Met of zonder Rudi Garcia naar het EK? Gewezen Rode Duivel geeft sleutel aan ...

De Rode Duivels landen zondagochtend opnieuw op Belgische bodem. En dus kunnen de eindanalyses stilaan gemaakt worden. Rest de vraag of we in september de Nations League zullen ingaan met Rudi Garcia of niet. De analisten roeren zich vurig.

Het worden drukke dagen en weken voor Vincent Mannaert. De sterke man van de Belgische voetbalbond tekende onlangs bij en mag dus verder gaan bouwen aan het team met oog op het EK 2028. Rest de vraag: zal dat met bondscoach Rudi Garcia zijn?

De coach heeft nog geen nieuw contract en dus zal er de komende tijd over gediscussieerd worden om al dan niet langer met hem door te gaan. Niet iedereen is even hard overtuigd van het doen en laten van de bondscoach - onder meer Stijn Stijnen was zeer kritisch.

Marc Degryse analyseert het doen en laten van Rudi Garcia

Marc Degryse heeft zich ook gemengd in de debatten. Hij sprak in Deviltime stevige woorden over de coach: "Van afstand is het moeilijk voor ons om hem te leren kennen. Hij heeft wat mij betreft verschillende gezichten laten zien."

"Soms was hij sympathiek, soms is hij nors, soms doet hij een beetje gek met zijn vervangingen, al pakten ze goed uit tegen Senegal. Het is een job voor Vincent Mannaert, vind ik. En voor de hele groep ook, daar zal Mannaert zijn oor wel te luisteren leggen."

VIncent Mannaert moet de knoop doorhakken volgens Marc Degryse

"Het is Mannaert die moet beslissen. Hij heeft Garcia aan het werk gezien van dichtbij. Hem houden of niet, Als je hem niet besluit te houden, dan moet je ook een beter alternatief hebben of vinden. En is een nieuwe coach dan een garantie?"





"Ik vind het beter dan Tedesco en het is een man met ervaring. Ik zou graag eens face-to-face met hem praten of hem een paar dagen aan het werk zien. Tot het einde van de match tegen Senegal was het ontgoochelend, daarna is de sfeer helemaal gekeerd."