🎥 Eerste speech van Thorup bij Genk liegt er niet om: "We zijn hier voor één ding"

Brandon Morren
Brandon Morren, clubwatcher Genk
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🎥 Eerste speech van Thorup bij Genk liegt er niet om: "We zijn hier voor één ding"
Foto: © photonews
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Jess Thorup heeft bij zijn eerste training meteen duidelijk gemaakt wat hij van KRC Genk verwacht. De Deen wil bouwen aan een winnaarscultuur, maar weet dat zijn terugkeer gevoelig ligt door zijn plotse vertrek in 2020.

KRC Genk verraste onlangs met de terugkeer van Jess Thorup. De Deense trainer volgde Nicky Hayen op na zijn vertrek naar Burnley. Thorup kent de club al, aangezien hij er vijf wedstrijden lang aan het roer stond in 2020, voor hij hen de rug toekeerde om naar FC Kopenhagen te gaan.

Woensdagvoormiddag heeft hij zijn eerste training geleid, die ook meteen open was voor het publiek. Hij sprak de groep ook meteen toe bij zijn terugkomst. Daarvan deelde de club beelden op sociale media.

Thorup spreekt spelers meteen toe

"Het is goed om terug te zijn", opende hij. "Ik heb hier de vorige keer een geweldige periode gehad. Deze keer zal ik proberen iets langer te blijven. En ik kan eerlijk zeggen dat er natuurlijk een speciale reden is waarom ik ben teruggekomen. Die tijd die ik hier was, heb ik het hier heel goed gehad. Er waren veel goede mensen rondom mij."

Thorup wil van zijn groep opnieuw een winnend team maken. Na vorig seizoen verwachten de supporters een nieuw Genk. "Dit is een club met veel ambitie. Voor mij is dit een club die bovenaan in de competitie thuishoort. Het is al een tijdje geleden sinds dat het geval was, dus we hebben samen een grote klus te klaren. Het gaat er niet alleen om blij te zijn dat we ergens deel van uitmaken. We moeten echt ambitieus zijn."

Winnaarscultuur als basis

De 56-jarige Deen laat het meteen heel duidelijk zijn. "We zijn hier voor één ding: iets winnen, prijzen pakken. Dat is wat telt." En op die manier is de toon al gezet. Thorup wil er opnieuw voor zorgen er rekening moet gehouden worden met Genk bovenaan het klassement. 

"Ik kan nu al zeggen dat er veel kwaliteit en veel potentieel aanwezig is. Maar voor mij is het allerbelangrijkste dat we een sterk team bouwen. Zonder een sterk team hebben we geen enkele kans om iets te winnen."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bericht gedeeld door KRC Genk (@krcgenkofficial)

"Met een sterk team kunnen jullie ook individueel geweldige spelers worden en schitteren binnen dat team. Voor mij staat niemand boven de ploeg. Maar binnen het team kunnen we ons allemaal ontwikkelen. Ik zal er alles aan doen om ieder van jullie zo goed mogelijk te helpen groeien. Met persoonlijke gesprekken, met beelden, met alles wat nodig is, zodat jullie voelen dat ik dicht bij jullie sta", drukt hij de spelers op het hart.

Veel individuele gesprekken gepland

Dat het voor Thorup enkel om resultaten draait, is op die manier ook duidelijk. "Ik zal niet jullie beste vriend zijn, maar ik ben hier wel om jullie te helpen. Tegelijk heb ik ook iets van jullie nodig. Dit moeten we samen doen. We moeten een geweldige cultuur creëren: een high-performancecultuur, een winnaarscultuur, noem het zoals je wilt."

Hij verwacht veel van zijn spelers, wat ook moet. Zelf belooft Thorup zichzelf volledig te geven voor het project. "Ik zal mijn uiterste best doen en mijn staf zal dat ook doen, maar wij zullen ook veel van jullie eisen. Het is niet de bedoeling dat je iedere ochtend binnenkomt en zegt: ‘Oké, wat moeten we vandaag doen?’ Nee. Je moet voorbereid zijn en vanaf het eerste moment dat je hier bent klaar zijn om alles te geven. Ook mentaal."

Daarmee maakt Thorup meteen duidelijk dat zijn aanpak verder gaat dan alleen tactiek of trainingsvormen. Hij wil eerst de basis juist krijgen: discipline, mentaliteit en een groep die opnieuw als één geheel denkt. Pas daarna kan Genk volgens hem weer stappen zetten richting de top. Daarom wil hij ook snel weten wie hij precies voor zich heeft.

"Ik zal met iedereen individuele gesprekken voeren. Ik weet al een beetje wat voor spelers jullie zijn, maar ik wil jullie ook als persoon leren kennen. Dat is voor mij heel belangrijk. Niet alleen de speler, maar ook de persoon achter de speler."

Tweede kans zonder blanco blad

"Laten we eraan beginnen. De eerste wedstrijd komt alweer dichterbij en met het nieuwe format telt ieder punt meteen zwaar door. We moeten dus klaar zijn. Bedankt dat ik mocht terugkomen. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen. Dank jullie wel", besluit hij.

Zijn terugkeer wordt met gemende reacties onthaald door de supporters. Sommigen hebben veel vertrouwen in Thorup, hij bewees immers al een goede trainer te zijn. Anderen halen het verleden naar boven en verwijzen naar zijn vorige periode bij Genk. 

Dat zal Thorup alleen kunnen veranderen met prestaties. Mooie woorden bij een eerste training helpen, maar in Genk weet iedereen dat het snel om punten en resultaten zal draaien. De Deen krijgt dus een tweede kans, maar geen blanco blad.

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