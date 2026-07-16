Genk wordt er gek van: speler mag gratis vertrekken, maar legt alle aanbiedingen naast zich neer

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Genk wordt er gek van: speler mag gratis vertrekken, maar legt alle aanbiedingen naast zich neer
Foto: © photonews
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De toekomst van Hendrik Van Crombrugge blijft een vraagteken. De 33-jarige doelman mag gratis vertrekken bij KRC Genk, maar weigert voorlopig alle pistes die zich aandienen. De Limburgers stuurden hem intussen ook al naar de B-kern.

**Volgens HLN legde Van Crombrugge de voorbije dagen zowel een voorstel van promovendus SK Beveren als een bijzonder lucratief aanbod van het Saudische Al-Fateh naast zich neer. Opvallend, want vooral financieel had hij in het Midden-Oosten een enorme stap kunnen zetten.

Genk wil af van zijn loon

Bij Genk lijkt er nochtans geen toekomst meer voor de voormalige Rode Duivel. Van Crombrugge werd naar de B-kern verwezen en komt niet meer voor in de sportieve plannen. De Limburgers willen vooral af van zijn zware loon, dat naar verluidt meer dan één miljoen euro bruto per seizoen bedraagt.

Toch lijkt de doelman niet van plan om hals over kop eender welke overstap te maken. Van Crombrugge heeft nog een contract tot de zomer van 2027 en kan het zich permitteren om geduldig af te wachten tot een project opduikt dat hem sportief wél aanspreekt.

Dat is opvallend voor een keeper die de voorbije jaren een grillig parcours aflegde. Na zijn sterke periode bij Eupen en Anderlecht leek hij bij Racing Genk opnieuw een vaste waarde te worden, maar uiteindelijk verloor hij de concurrentiestrijd en verdween hij volledig uit beeld.

Van Crombrugge heeft nog contract tot 2027

Met zijn ervaring, leiderschap en kwaliteiten tussen de palen zal er ongetwijfeld nog interesse volgen. Van Crombrugge speelde in het verleden meer dan 200 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Ondanks zijn moeilijke periode bij Genk blijft hij een doelman met een stevig palmares.

Voor Genk wordt het intussen stilaan een vervelend dossier. De club wil de ervaren doelman graag van de loonlijst halen, maar zolang Van Crombrugge niet overtuigd is van een nieuwe bestemming, blijft de situatie muurvast zitten. Dat hij zelfs een miljoenencontract uit Saoedi-Arabië naast zich neerlegt, toont aan dat voor hem niet alleen het financiële plaatje doorslaggevend is.

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