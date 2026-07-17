DONE DEAL: Anderlecht laat rastalentje vertrekken naar andere JPL-club

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Veel kansen heeft Anas Tajaouart nog niet gekregen bij RSC Anderlecht. De speler heeft nu een nieuw project op het oog en zou op huurbasis naar La Louvière kunnen trekken. Daarin zou zelfs een aankoopoptie vervat zijn. De deal is ondertussen officieel.