DONE DEAL: Wijsheid komt met de jaren? KAA Gent kiest voor verrassende versterking

KAA Gent is volop bezig met zich te versterken, ook met oog op de toekomst. In die optiek hebben ze Daniel Wisdom in huis gehaald. Hij komt op huurbasis naar de Planet Group Arena, al is er ook een optie tot koop. Via de beloften in de Challenger Pro League richting de A-kern?

"Jong KAA Gent heeft zich versterkt met Daniel Wisdom. De Nigeriaanse flankaanvaller maakt op huurbasis de overstap van het Servische FK Spartak Subotica, met een optie tot aankoop", aldus KAA Gent in een persbericht op de eigen webstek.

"Wisdom, geboren in mei 2007, is een snelle en technisch vaardige winger die graag het duel aangaat. Met zijn dribbelvaardigheid, snelheid en doelgerichtheid beschikt hij over heel wat aanvallende kwaliteiten. Bij de beloften van Spartak Subotica liet hij zich opmerken met 10 doelpunten, waarna hij op het einde van vorig seizoen werd doorgeschoven naar de A-kern van de Servische club."

KAA Gent haalt Daniel Wisdom van Spartak Subotica in huis

"Met Daniel Wisdom haalt Jong KAA Gent opnieuw een jonge, veelbelovende speler in huis die zich verder kan ontwikkelen binnen onze club. Welkom bij KAA Gent, Daniel!", geloven ze bij de Buffalo's alvast volmondig in de nieuwe aanwinst.

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De 19-jarige Nigeriaanse winger Daniel Wisdom versterkt Jong KAA Gent. Hij komt op huurbasis over van FK Spartak Subotica, met een optie tot aankoop.



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Wijsheid komt met de jaren, wordt soms gezegd. Maar in dit geval komt Wisdom dus snel. Volledige naam? Daniel James Wisdom. Geboren in Port Harcourt in Nigeria volgens Transfermarkt, waar ze nog geen marktwaarde voor hem hebben.





Daniel Wisdom op het lichtend pad van De Vlieger, Volckaert & co?

Dat zou wel eens snel kunnen veranderen als hij het goed doet bij (de beloften van) KAA Gent. De Buffalo's deden het vorig seizoen prima in de Challenger Pro League en waren by far het beste beloftenteam uit ons land. En diverse spelers braken ook door bij de A-kern.

Tibe De Vlieger, Matties Volckaert en anderen zijn op die manier ook het lichtend pad waar Daniel Wisdom ook wil op wandelen. Of dat zal lukken? Dat gaat de komende maanden moeten blijken, maar als hij doorbreekt is de aankoopoptie alvast een interessant extraatje.