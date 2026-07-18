Christian Burgess spreekt klare taal over vertrek bij Union

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Christian Burgess spreekt klare taal over vertrek bij Union
Foto: © photonews
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Christian Burgess ruilde Union deze zomer verrassend in voor KAA Gent. De voormalige kapitein van de landskampioen had in Brussel kunnen blijven, maar legt nu uit waarom het niet tot een akkoord kwam.

Christian Burgess maakte deze zomer een opvallende transfer. De centrale verdediger trok transfervrij van Union SG naar KAA Gent, waar hij nu de grote man van de verdediding moet worden. Het blijft opmerkelijk, aangezien hij bij Union al langere tijd kapitein was.

Burgess koos voor nieuw avontuur

Maar ondertussen kennen we ook de reden achter zijn vertrek. In een interview met Het Nieuwsblad legde Burgess uit waarom hij niet bijtekende bij de Brusselaars, want dat was ook een optie. "Het voorstel dat op tafel lag, ging over een verlenging van twee seizoenen. Daar kon ik me in vinden. We raakten er alleen financieel niet uit. Ik wilde iets meer gaan verdienen", zei hij.

Over exacte bedragen wil hij niet praten. "Het is ook subjectief. Wat voor de ene veel is, is voor de andere weinig. Naar mijn gevoel was het niet zoveel en was het een correct bedrag", gaat de Engelse verdediger verder.

Van een breuk met ruzie was dus geen sprake. Burgess begreep de manier waarop Union werkt, maar voelde ook dat hij op een punt in zijn carrière was gekomen waarop hij zijn eigen belangen moest laten doorwegen. Net daar lag uiteindelijk de kern van zijn beslissing om andere opties te bekijken.

Union hield vast aan filosofie


"Iedereen weet hoe Union werkt. Ze hebben een bepaald budget voor salarissen en willen daar niet over gaan. Die filosofie heeft de club mee al die successen opgeleverd, dus je kan niet zeggen dat het verkeerd is. En als speler moet je het respecteren, maar ik voelde wel: ‘Oké, dan is dit het teken dat het het juiste moment is om uit te zoeken wat het voetbal me nóg meer te bieden heeft.’", besluit Burgess bij Het Nieuwsblad.

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