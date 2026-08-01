JPL-seizoen is nog niet begonnen of daar is de eerste boycot al: "Wij zijn geen beesten"

De supporters van AA Gent zullen op 16 augustus opnieuw niet afzakken naar de uitwedstrijd tegen La Louvière. Net als vorig seizoen besliste de Gentse supportersfederatie om de verplaatsing te boycotten.

De reden blijft dezelfde: de volgens hen ontoereikende accommodatie voor bezoekende fans in de Easi-Arena. Volgens de supporters is er sinds vorig seizoen niets veranderd aan de situatie in het uitvak. In het stadion van La Louvière zijn er slechts 397 plaatsen voorzien voor bezoekende supporters, aangevuld met twee plaatsen voor mindervaliden. Dat vinden de Gentenaars onaanvaardbaar.

Te weinig plaatsen in Easi-Arena

"Er is geen enkele verbetering ten opzichte van vorig seizoen. De supportersclubs stemden unaniem voor de boycot zo lang het uitvak niet wordt uitgebreid. Op deze manier begint het seizoen in mineur, maar de boodschap is wel genoodzaakt", klinkt het in een mededeling van de supportersvereniging.

La Louvière speelt pas sinds vorig seizoen in de Easi-Arena, maar volgens de Gentse supporters blijft een uitbreiding van het bezoekersvak voorlopig uit. "Tot op heden is er nog altijd geen antwoord van La Louvière teruggekomen om deze uitbreiding uit te voeren", klinkt het.

Als sardientjes op elkaar geplakt

Daarom ziet de supportersfederatie geen andere optie dan de boycot verder te zetten. "Hetzelfde standpunt innemen is vooralsnog een plicht, niet alleen voor ons, maar voor alle ploegen."

De Buffalo-supporters benadrukken bovendien dat het niet alleen om capaciteit gaat, maar ook om veiligheid en comfort. "Een vak van 400 supporters waar eigenlijk maar 300 man effectief zou inpassen en alsnog zoals sardientjes op elkaar geplakt staat, is niet verantwoord. Deze taferelen horen niet thuis in eerste klasse. Wij zijn geen beesten, maar supporters."





Met die duidelijke boodschap hopen de Gentse supporters druk te zetten op La Louvière om de infrastructuur voor bezoekende fans aan te passen. Of supporters van andere clubs zich bij die actie zullen aansluiten, is voorlopig nog onduidelijk. Vorig seizoen waren er in ieder geval nog ploegen die zonder uitsupporters op RAAL speelden. Onder meer Anderlecht en Antwerp kwamen zonder uitfans naar La Louvière.