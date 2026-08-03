DONE DEAL: Lommel SK haalt speler met verleden bij Genk in huis

Lommel SK slaat hard toe. Opnieuw! Deze keer hebben ze Shawn Adewoye in huis gehaald. De speler met een verleden bij KRC Genk heeft een meerjarig contract getekend, nadat hij transfervrij was na een periode in Nederland. De deal is ondertussen officieel.

"Shawn Adewoye is de nieuwste versterking van Lommel SK. De 26-jarige verdediger keert na meerdere seizoenen in Nederland terug naar België. Adewoye genoot zijn jeugdopleiding bij KRC Genk, waar hij meerdere jaren samen speelde met huidig Lommel-speler Tom Reyners."

"Vervolgens kwam Adewoye uit voor RKC Waalwijk en Fortuna Sittard, waar hij in totaal 139 wedstrijden in de Eredivisie speelde. Bij die laatste club liep deze zomer zijn contract af, waarna hij transfervrij de overstap maakt naar Lommel SK."

Lommel SK haalt Shawn Adewoye in huis

"De voorbije seizoenen deed Adewoye waardevolle ervaring op in de Eredivisie en ontwikkelde hij zich tot een betrouwbare kracht in het hart van de defensie", zijn ze bij Lommel tevreden met hun nieuwste aanwinst met een verleden bij onder meer KRC Genk.

Welkom in Lommel, 𝐒𝐡𝐚𝐰𝐧 𝐀𝐝𝐞𝐰𝐨𝐲𝐞! 👊



Lommel SK heeft Shawn Adewoye aan de selectie toegevoegd. De 26-jarige centrale verdediger maakt transfervrij de overstap naar het Soevereinstadion en tekent een meerjarig contract.#OurNature pic.twitter.com/3c9cGxKefz — Lommel SK (@LommelSKOff) August 3, 2026

Sportief Directeur Jeffrey van As liet zich op de eigen webstek uit over de komst van Adewoye: "Met Shawn halen we een verdediger binnen die het klappen van de zweep op het hoogste niveau kent en de afgelopen jaren veel ervaring heeft opgedaan in de Eredivisie. Hij brengt fysieke kracht, leiderschap en rust aan de bal met zich mee. We zijn ervan overtuigd dat hij met zijn kwaliteiten en mentaliteit een belangrijke rol kan spelen binnen onze selectie."





Shawn Adewoye kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging bij Lommel SK

Shawn Adewoye kijkt zelf ook uit naar zijn nieuwe uitdaging in het Groen-Wit: "Ik ben ontzettend blij om terug te keren naar België en bij Lommel SK aan de slag te gaan. Vanaf de eerste gesprekken had ik een goed gevoel bij de plannen en de ambitie van de club. Ik zie hier een omgeving waarin ik mezelf verder kan ontwikkelen en tegelijkertijd mijn ervaring kan inzetten om het team te helpen. Ik kijk ernaar uit om de supporters te ontmoeten en samen met de ploeg een mooi seizoen neer te zetten."