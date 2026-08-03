Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 5 reacties
Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2546

Standard Luik dreigt deze zomer mogelijk nog een belangrijke pion te verliezen. Na de vele veranderingen van de voorbije maanden staat nu ook verdediger Ibe Hautekiet nadrukkelijk op de radar van het Italiaanse Lazio.

De Romeinse club bekijkt de 24-jarige Belg als een van de prioriteiten om de defensie te versterken. Lazio is al weken op zoek naar een extra centrale verdediger, maar zag verschillende pistes afspringen.

Zowel de onderhandelingen rond Dinamo Zagreb-verdediger Raul Dominguez als het jonge talent Markmann leverden niets op. Daardoor is de blik nu volop gericht op Hautekiet, die volgens Italiaanse media hoog op de verlanglijst staat.

Mogelijke deal in de maak

De Romeinen zouden mikken op een huurdeal met aankoopoptie, een formule die Lazio deze zomer wel vaker probeert te hanteren. Of Standard daarmee akkoord zal gaan, is voorlopig onduidelijk. De Luikenaars lijken liever een definitieve transfer te bespreken, zeker omdat Hautekiet de voorbije maanden uitgroeide tot een absolute sterkhouder.

De verdediger verlengde in april nog zijn contract tot de zomer van 2029. Dat gebeurde niet toevallig. Zijn vorige overeenkomst liep tot 2027 en beide partijen wilden vermijden dat Standard in een moeilijke onderhandelingspositie terecht zou komen. Daarbij zou wel een gentlemen's agreement zijn gemaakt dat de club wil meewerken wanneer een aantrekkelijk bod op tafel komt.

Sterkhouder onder Vincent Euvrard

Hautekiet groeide vorig seizoen uit tot een van de vaste waarden in het elftal. In de reguliere competitie speelde hij 26 wedstrijden en in de Champions' Play-offs kwam hij nog eens tien keer in actie. De voormalige jeugdspeler van Club Brugge en Zulte Waregem maakte indruk met zijn sterke duelkracht en polyvalentie, want hij kan zowel centraal als links in de defensie uit de voeten.

Voor Standard zou een vertrek dan ook een stevige aderlating betekenen, zeker zo kort voor de start van het nieuwe seizoen. Vincent Euvrard rekent op ervaring en stabiliteit achterin, maar dreigt nu mogelijk opnieuw een basisspeler te verliezen.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Ibe Hautekiet

Meer nieuws

Alleen nog de handtekeningen: volgende uitgaande transfer van Club Brugge is rond

Alleen nog de handtekeningen: volgende uitgaande transfer van Club Brugge is rond

15:20
3
Ook Gent kent zijn mogelijke tegenstanders, Anderlecht met potentiële nachtmerrieverplaatsing

Ook Gent kent zijn mogelijke tegenstanders, Anderlecht met potentiële nachtmerrieverplaatsing

15:26
4
Zorgen bij Sporting Hasselt door blessure van sterkhouder

Zorgen bij Sporting Hasselt door blessure van sterkhouder

15:30
Niet alleen PSG: ook FC Barcelona heeft wat gezien in Mika Godts

Niet alleen PSG: ook FC Barcelona heeft wat gezien in Mika Godts

15:00
Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen

Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen

13:30
6
OFFICIEEL: Genk maakt "de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis" bekend

OFFICIEEL: Genk maakt "de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis" bekend

12:57
1
Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld

Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld

12:21
2
Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League

Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League

12:30
3
Club Brugge krijgt ferme transferdomper te verwerken

Club Brugge krijgt ferme transferdomper te verwerken

12:00
Charaï gelooft hard dat speler van Club Brugge bij Westerlo aan de slag gaat

Charaï gelooft hard dat speler van Club Brugge bij Westerlo aan de slag gaat

11:15
Anderlecht mag zich schrap zetten voor Europese avond in Griekenland

Anderlecht mag zich schrap zetten voor Europese avond in Griekenland

11:30
6
UEFA voert druk op: tijdperk-Infantino dreigt snel te eindigen

UEFA voert druk op: tijdperk-Infantino dreigt snel te eindigen

11:00
6
OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

10:21
5
Michiel Jonckheere weet perfect hoe KV Kortrijk Club Brugge kan kloppen

Michiel Jonckheere weet perfect hoe KV Kortrijk Club Brugge kan kloppen

09:15
2
Twee jaar geleden nog in de JPL, nu biedt PSG 33 miljoen euro voor hem

Twee jaar geleden nog in de JPL, nu biedt PSG 33 miljoen euro voor hem

09:30
1
Tien miljoen euro volstaat niet: Club Brugge blijft jagen op nieuwe spits

Tien miljoen euro volstaat niet: Club Brugge blijft jagen op nieuwe spits

09:00
Jess Thorup haalt opvallend lichtpunt uit moeilijke test van Genk

Jess Thorup haalt opvallend lichtpunt uit moeilijke test van Genk

08:30
1
Timmy Simons hakt keepersknoop door bij OH Leuven

Timmy Simons hakt keepersknoop door bij OH Leuven

08:15
4
Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge) spreekt zich uit na opvallende transfer naar Barcelona

Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge) spreekt zich uit na opvallende transfer naar Barcelona

08:00
'Standard wil meerdere deals van Anderlecht kapen'

'Standard wil meerdere deals van Anderlecht kapen'

23:00
5
Ajax-coach reageert heel eerlijk op nakende toptransfer van Mika Godts

Ajax-coach reageert heel eerlijk op nakende toptransfer van Mika Godts

07:20
Waarom de Belgen op het WK al heel wat pech hebben gehad Analyse

Waarom de Belgen op het WK al heel wat pech hebben gehad

07:00
7
KVC Westerlo neemt opvallend besluit: speler wordt trainer

KVC Westerlo neemt opvallend besluit: speler wordt trainer

22:00
Code rood: 'Stevige Engelse interesse in opvallende speler KAA Gent'

Code rood: 'Stevige Engelse interesse in opvallende speler KAA Gent'

22:30
5
KRC Genk tankt vertrouwen, Lierse haalt de voorslaghamer boven

KRC Genk tankt vertrouwen, Lierse haalt de voorslaghamer boven

21:30
7
DONE DEAL: ex-speler STVV en Mechelen verlaat Anderlecht voor buitenlands avontuur

DONE DEAL: ex-speler STVV en Mechelen verlaat Anderlecht voor buitenlands avontuur

21:00
DONE DEAL: Vitor Bruno krijgt opmerkelijke versterking bij Anderlecht

DONE DEAL: Vitor Bruno krijgt opmerkelijke versterking bij Anderlecht

20:30
2
'Gewilde winger Club Brugge speelt het hard en traint niet meer mee'

'Gewilde winger Club Brugge speelt het hard en traint niet meer mee'

19:30
15
Live transfernieuws 2/8: Gyrano Kerk heeft een nieuwe ploeg gevonden

Live transfernieuws 2/8: Gyrano Kerk heeft een nieuwe ploeg gevonden

20:00
'Union SG gaat het opnieuw doen en ferm verrassen met vierdeklasser'

'Union SG gaat het opnieuw doen en ferm verrassen met vierdeklasser'

19:00
2
Spectaculaire terugkeer in de maak voor Club Brugge?

Spectaculaire terugkeer in de maak voor Club Brugge?

18:30
2
Deal nakend: 'Club Brugge schakelt meteen en legt heel veel miljoenen op tafel'

Deal nakend: 'Club Brugge schakelt meteen en legt heel veel miljoenen op tafel'

18:00
5
Oefenmatch verraadt groot nieuws bij Antwerp, wat deden STVV, Charleroi en Beveren?

Oefenmatch verraadt groot nieuws bij Antwerp, wat deden STVV, Charleroi en Beveren?

17:30
Live. Transfernieuws 3/8

Live. Transfernieuws 3/8

00:00
'Club Brugge speelt het hard, maar moet nog steeds opletten'

'Club Brugge speelt het hard, maar moet nog steeds opletten'

16:30
46
'Standard wil ex-speler KRC Genk, STVV en OH Leuven terug naar België halen'

'Standard wil ex-speler KRC Genk, STVV en OH Leuven terug naar België halen'

16:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Jasperd Jasperd over Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen Bemmer Bemmer over UEFA voert druk op: tijdperk-Infantino dreigt snel te eindigen Allé Maurice Allé Maurice over 'Gewilde winger Club Brugge speelt het hard en traint niet meer mee' Joe Joe over Anderlecht mag zich schrap zetten voor Europese avond in Griekenland Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Anderlecht en STVV kennen mogelijke laatste horde richting Europa, ook Union weet al wat volgt JaKu JaKu over Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen LD 007 LD 007 over 'Standard wil meerdere deals van Anderlecht kapen' Olympia86 Olympia86 over OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger FCBalto FCBalto over Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League Union 60 Union 60 over Voilà qui l'Union Saint-Gilloise affrontera en cas de qualification face à Bodo/Glimt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved