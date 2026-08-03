Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen

Standard Luik dreigt deze zomer mogelijk nog een belangrijke pion te verliezen. Na de vele veranderingen van de voorbije maanden staat nu ook verdediger Ibe Hautekiet nadrukkelijk op de radar van het Italiaanse Lazio.

De Romeinse club bekijkt de 24-jarige Belg als een van de prioriteiten om de defensie te versterken. Lazio is al weken op zoek naar een extra centrale verdediger, maar zag verschillende pistes afspringen.

Zowel de onderhandelingen rond Dinamo Zagreb-verdediger Raul Dominguez als het jonge talent Markmann leverden niets op. Daardoor is de blik nu volop gericht op Hautekiet, die volgens Italiaanse media hoog op de verlanglijst staat.

Mogelijke deal in de maak

De Romeinen zouden mikken op een huurdeal met aankoopoptie, een formule die Lazio deze zomer wel vaker probeert te hanteren. Of Standard daarmee akkoord zal gaan, is voorlopig onduidelijk. De Luikenaars lijken liever een definitieve transfer te bespreken, zeker omdat Hautekiet de voorbije maanden uitgroeide tot een absolute sterkhouder.

De verdediger verlengde in april nog zijn contract tot de zomer van 2029. Dat gebeurde niet toevallig. Zijn vorige overeenkomst liep tot 2027 en beide partijen wilden vermijden dat Standard in een moeilijke onderhandelingspositie terecht zou komen. Daarbij zou wel een gentlemen's agreement zijn gemaakt dat de club wil meewerken wanneer een aantrekkelijk bod op tafel komt.

Sterkhouder onder Vincent Euvrard

Hautekiet groeide vorig seizoen uit tot een van de vaste waarden in het elftal. In de reguliere competitie speelde hij 26 wedstrijden en in de Champions' Play-offs kwam hij nog eens tien keer in actie. De voormalige jeugdspeler van Club Brugge en Zulte Waregem maakte indruk met zijn sterke duelkracht en polyvalentie, want hij kan zowel centraal als links in de defensie uit de voeten.





Voor Standard zou een vertrek dan ook een stevige aderlating betekenen, zeker zo kort voor de start van het nieuwe seizoen. Vincent Euvrard rekent op ervaring en stabiliteit achterin, maar dreigt nu mogelijk opnieuw een basisspeler te verliezen.