Marc Degryse spreekt klare taal over transfer van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku trekt naar Fenerbahçe en kiest daarmee niet voor een terugkeer naar Anderlecht. Analist Marc Degryse ziet de transfer als een logische stap en denkt dat de Rode Duivel in Turkije een status kan verwerven zoals Dries Mertens dat eerder deed.

Lukaku kiest voor Fenerbahçe

Romelu Lukaku staat voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De 33-jarige spits kiest voor een transfer naar Fenerbahçe en laat daarmee een mogelijke terugkeer naar Anderlecht voorlopig achterwege.

Volgens VTM-analist Marc Degryse is die keuze goed te begrijpen. Lukaku heeft op clubniveau al een indrukwekkend parcours afgelegd, maar bevindt zich volgens Degryse stilaan in een andere fase van zijn loopbaan.

“De overstap naar Fenerbahçe past in zijn carrière”, zegt Degryse. “Romelu is wellicht over zijn top en de Turkse topploegen trekken dat soort spelers aan.”

Nieuwe uitdaging voor Big Rom

Degryse ziet de transfer echter niet als een stap waarbij Lukaku alleen nog zijn carrière rustig wil uitdoen. Fenerbahçe blijft een club met grote ambities en wil elk seizoen meestrijden om de prijzen.

Voor Lukaku kan dat een belangrijke motivatie vormen. In Turkije krijgt hij bovendien de kans om opnieuw een prominente rol op te nemen bij een topclub. De verwachtingen zullen hoog zijn, maar precies dat kan volgens Degryse ook een troef worden. De analist hoopt vooral dat Lukaku fysiek fit blijft. Blessurevrij kan de Belgische topspits volgens hem nog altijd een grote impact hebben.



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Voorbeeld van Dries Mertens

Degryse ziet zelfs een mogelijk scenario waarbij Lukaku dezelfde populariteit kan verwerven als Dries Mertens. De voormalige Rode Duivel groeide bij Napoli uit tot een absolute publiekslieveling en werd in Italië een icoon. “Ik hoop dat hij fit blijft. Dan kan hij er à la Dries Mertens een held worden”, stelt Degryse.

Dat Lukaku naar Fenerbahçe trekt, betekent volgens de analist bovendien niet dat een terugkeer naar Anderlecht definitief van de baan is. Alleen komt die voor de spits op dit moment nog te vroeg.

Heeft Lukaku een belofte gedaan?

Degryse denkt zelfs dat er mogelijk een afspraak bestaat tussen Lukaku en Anderlecht-voorzitter Marc Coucke. Volgens de analist zou de aanvaller een belofte hebben gedaan over een terugkeer naar zijn jeugdliefde. “Ik denk dat hij aan Marc Coucke heeft beloofd dat hij ofwel op het EK van 2028 ofwel op het WK van 2030 als Anderlecht-speler actief wil zijn”, aldus Degryse.