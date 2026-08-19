Interview Domper voor Standard: meer nieuws over sterkhouder

Domper voor Standard: meer nieuws over sterkhouder
Foto: © photonews
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Twee dagen voor de thuiswedstrijd tegen RAAL La Louvière op de derde speeldag van de Jupiler Pro League heeft Vincent Euvrard woensdag een stand van zaken gegeven over de ziekenboeg van Standard. De trainer van de Rouches bevestigde daarbij dat Marco Ilaimaharitra een tijdje buiten strijd is.

"Zijn hamstringblessure is bevestigd. Hij zal vier weken niet beschikbaar zijn", verklaarde Euvrard op zijn persconferentie. Standard moet dus een maand lang een beroep missen op Ilaimaharitra.

Over Marlon Fossey bestaat er nog geen definitieve duidelijkheid met het oog op vrijdagavond. De flankverdediger viel tegen KV Mechelen uit na lichte hamstringklachten.

"Hij voelde iets aan de hamstring tegen Mechelen. Vandaag heeft hij een deel van de groepstraining afgewerkt. We bekijken hoe zijn situatie evolueert voor we een beslissing nemen", aldus Euvrard.

Lavalée en Goemaere werken aan terugkeer

Dimitri Lavalée en Laurens Goemaere kwamen dit seizoen nog niet in actie in de competitie, maar zetten volgens hun coach stappen vooruit. Lavalée herstelt gestaag, terwijl Goemaere maandag wel speelminuten kreeg bij de U23 van Standard tegen Seraing.

"Dimitri evolueert goed. Laurens speelde maandag met de U23 tegen Seraing, gaf een assist en dat heeft hem deugd gedaan. Hij is nog een jonge speler en heeft die minuten nodig, omdat hij ze tijdens de voorbereiding niet heeft kunnen maken", vertelde Euvrard.

Beide spelers kunnen de komende weken stilaan opnieuw opduiken in de wedstrijdselectie, al lijkt een basisplaats tegen RAAL La Louvière nog te vroeg te komen.

Standard zoekt antwoord op solide RAAL

Standard wil tegen de promovendus opnieuw het initiatief nemen, maar tegelijk defensief meer zekerheid uitstralen. De Rouches zullen een ploeg tegenover zich krijgen die in de eerste twee competitiewedstrijden al moeilijk te kraken bleek.

"In onze eerste twee matchen hebben we getoond dat we balbezit kunnen nemen, de tegenstander op zijn eigen helft kunnen vastzetten en de bal snel kunnen recupereren na balverlies. Anderlecht en Gent moesten echter tot de laatste minuten blijven aandringen om hen te verslaan. Dat zegt genoeg: het wordt niet gemakkelijk", analyseerde Euvrard.

De coach verwacht geen ploeg die zich alleen ingraaft. "Ze verdedigen niet zomaar en trappen de bal niet gewoon naar voren. Ook aan de bal hebben ze duidelijke ideeën om hun spel op te bouwen."

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Vincent Euvrard

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