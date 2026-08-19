Schitterend nieuws voor traditieclub uit Challenger Pro League: "Ons seizoen begint nu!"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Schitterend nieuws voor traditieclub uit Challenger Pro League: "Ons seizoen begint nu!"
Foto: © photonews
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KSC Lokeren heeft uitstekend nieuws gekregen. De Waaslanders zijn verlost van de transferban die de club een hele tijd teisterde. Ze kunnen nu opnieuw spelers registreren. Het leidt tot een grote zucht van opluchting op Daknam.

Lokeren mag opnieuw spelers registreren

Lokeren maakt het nieuws zelf bekend. De club spreekt van "een belangrijke beslissing van de kortgedingrechter in Brussel". De registratieban is opgeheven en daardoor mag Lokeren opnieuw nationale en internationale spelers registreren.

De Waaslanders kondigen aan dat ze nu het nodige zullen ondernemen om de spelers die ze nog niet konden inschrijven zo snel mogelijk te registreren. "Dit is een bijzonder belangrijk moment voor Sporting. Ons seizoen begint nu pas echt!"

De steun maakte het verschil

Lokeren bedankt zijn partners, fans, medewerkers, vrijwilligers, spelers en sympathisanten voor hun geloof en hun onvoorwaardelijke steun in deze moeilijke tijden. "Die steun heeft het verschil gemaakt. Samen sterk, samen achter Sporting."

Coach Stijn Vreven noemde de transferban bij Sporza onlangs "een groot probleem", maar daar is hij nu dus van verlost. Lokeren kan vooruitkijken en zich focussen op de komende wedstrijd in de Challenger Pro League.

Dat is een thuisduel tegen KAS Eupen. Met een zege worden de zorgen nog wat meer naar de achtergrond verwezen in het Waasland. Lokeren won zijn eerste wedstrijd al met 0-2 op het veld van RFC Seraing. 

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