17-jarige Noa Ojea maakt indruk bij Anderlecht: “In Berlijn noemen we hem een kicker”

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
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17-jarige Noa Ojea maakt indruk bij Anderlecht: “In Berlijn noemen we hem een kicker”
Foto: © photonews
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Anderlecht kende donderdagavond weinig problemen met Kairat Almaty, maar tussen de vele positieve punten was er één opvallende ontdekking. De amper 17-jarige Noa Ojea mocht na 55 minuten invallen en liet meteen zien waarom er binnen Neerpede zoveel wordt verwacht van de jonge aanvaller. Zonder zenuwen, zonder terughoudendheid en vooral met veel lef liet hij zich meteen gelden.

Ojea kwam in het veld voor Lukas Ambros en had nauwelijks tijd nodig om zich aan te passen aan het niveau. Zijn acties waren opvallend voor iemand die pas zeventien is en voor het eerst minuten maakte in een Europese wedstrijd met de A-ploeg.

Hij zocht meteen de combinatie, durfde zijn tegenstander op te zoeken en probeerde ook zelf voor gevaar te zorgen. Bij één actie richting doel liet hij het Lotto Park even opveren. Het publiek reageerde met enkele goedkeurende “ohs” en “ahs” toen Ojea met een knappe beweging ruimte voor zichzelf creëerde en vervolgens het doel viseerde.

Het was slechts een eerste kennismaking met het grote werk, maar wel één die naar meer smaakte.

“Hij is indrukwekkend”

Ook zijn ploeggenoten waren duidelijk onder de indruk. Marten Winkler, die zelf pas recent bij Anderlecht neerstreek, kent Ojea inmiddels goed genoeg om te weten wat voor talent er rondloopt.

“Hij is indrukwekkend”, vertelde Winkler. “Het is een heel goede speler. In Berlijn noemen we iemand zoals hij een ‘Kicker’. Dat betekent dat je, wanneer je op straat aan het voetballen bent, meteen zijn skills ziet.”

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Die technische kwaliteiten kwamen tegen Kairat nadrukkelijk naar voren. Ojea speelde alsof hij zich helemaal niet bewust was van het grote podium waarop hij stond. Geen angst om fouten te maken, geen overdreven voorzichtigheid en geen terughoudendheid in zijn spel.

Dat is precies wat je op die leeftijd wil zien bij een talent dat voor het eerst aan het grote werk mag ruiken.

Bruno: “Ze verdienen het”

Vitor Bruno was uiteraard tevreden met wat hij van Ojea en de andere jongeren zag. De Portugese coach benadrukte na afloop dat jeugdspelers bij Anderlecht niet zomaar kansen krijgen omdat de club hen wil promoten. Ze moeten ze volgens hem verdienen. "Ze kennen de verwachtingen en als ze daaraan voldoen kunnen ze gewoon meedraaien."

De trainer verwacht bovendien dat de supporters de komende maanden nog vaker zullen kennismaken met talent uit de Anderlecht-academie.

“Jullie zullen af en toe wel een drietal spelers zien waarvan jullie ‘wow’ zeggen”, voorspelde hij. Tegelijk wilde Bruno de individuele prestaties in perspectief plaatsen. “Het is dankzij het hele team dat die jongens zonder problemen integreren."

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