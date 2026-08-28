Limburgse revival? STVV, Genk en Lommel doen iets wat deze eeuw nog niet gebeurde

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Limburgse revival? STVV, Genk en Lommel doen iets wat deze eeuw nog niet gebeurde
Foto: © photonews
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Hoogdagen voor het Limburgs voetbal, zoveel is duidelijk. STVV speelt Europees voetbal, KRC Genk blijft een grootmacht en met Lommel zit er zelfs een derde Limburgse club in de Jupiler Pro League. Bovendien kloppen er met Patro Eisden Maasmechelen en Sporting Hasselt nog een paar ploegen op de poorten van de JPL. En dan is er in se ook nog Jong Genk.

KRC Genk is de grootmacht uit het Limburgse voetbal de voorbije jaren. Ze zijn al sinds 1996 onafgebroken aanwezig in de Jupiler Pro League en hebben daarin toch al heel wat prijzen weten te pakken. Stamnummer 322 mag dan ook trots zijn op de verwezenlijkingen.

De club pakte al vier landstitels in 1999, 2002, 2011 en 2019 en won ook al zes keer de Beker van België - de laatste keer in 2021. Daarmee heeft de ploeg - ontstaan uit een fusie in 1988 - meteen zijn statuut van meest succesvolle Limburgse club weten te strikken.

KRC Genk, de traditie en de titels

Enkel Anderlecht, Club Brugge, Union SG, Standard, Beerschot, Racing Club Brussel, Daring Club Brussel, Club Luik en Antwerp verzamelden meer titels doorheen de geschiedenis. En dus mag Genk een topclub genoemd worden.

Dit seizoen begonnen ze eerder teleurstellend met 4 op 9 aan het seizoen, maar ze willen er ook dit jaar wel opnieuw staan en dat willen ze ook de volgende jaren doen. In een jaartje zonder Europees voetbal lijkt het eens te meer van belang een goed seizoen te draaien.

STVV mag Europa in

Het Europees ticket was dit seizoen voor STVV. De Sint-Truidense Voetbalvereniging zit bovendien al vijftig seizoenen op het hoogste niveau, waardoor ze beter doen dan KRC Genk - al bestaat die club dus natuurlijk nog maar sinds 1988 dus dan is dat enigszins logisch/normaal.

De Kanaries zitten al sinds 2015 te spelen op het hoogste niveau en trekken na 2000 en 2004 voor de derde keer Europa in. Prijzen pakten de Limburgers nog niet, maar een aantal ereplaatsen zaten er in de geschiedenis wel in.

STVV
© photonews

Zo werden ze in 1966 al een keertje tweede in de competitie, vorig seizoen deden ze met een derde plaats ook een stevige duit in het zakje. Ook de bekerfinale werd al een paar keer gehaald. Op die manier heeft STVV toch ook stilaan zijn adelbrieven weten af te leveren.

Lommel de derde Limburgse hond in het kegelspel?

En dan is er nog Lommel, de derde Limburgse ploeg. Zij wisten zich via de play-offs én de wedstrijd tegen FCV Dender EH te plaatsen voor de Jupiler Pro League. En zo is er voor het eerst sinds lange tijd een derde ploeg op hetzelfde moment op het hoogste niveau te vinden.

Lommel degradeerde in 2003, dus met vier ploegen raakten we in de 21e eeuw nog niet op het hoogste niveau aangezien Heusden-Zolder het jaar nadien pas op het hoogste niveau speelde. Eerdere Limburgse clubs op het hoogste niveau: KSC Hasselt (1979-1980), Patro Eisden (1960-1961), Tongeren (1981-1983), Winterslag (1974-1975, 1976-1983, 1987-1988), Waterschei (1954-1956, 1957-1962, 1978-1986), Beringen (1950-1951, 1952-1953, 1955-1957, 1958-1960, 1962-1970, 1972-1982, 1983-1984).

Met Hasselt en Patro Eisden kunnen we de komende jaren misschien opnieuw gaan dromen van een vierde Limburgse team op het hoogste niveau. Dan zouden we dus terug naar 1980 gaan pak en beet. Om maar te zeggen: het Limburgs voetbal is aan een revival bezig.

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