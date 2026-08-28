Kapitein Coosemans benoemt grote verandering bij Anderlecht

Anderlecht heeft de voorbije weken niet alleen zijn ticket voor de competitiefase van de Europa League afgedwongen, het heeft volgens kapitein Colin Coosemans ook aangetoond dat er binnen de club iets fundamenteels is veranderd. De doelman ziet vandaag een ploeg die met veel meer rust en samenhang opereert. Toch weigert hij om na drie geslaagde kwalificatierondes al grote conclusies te trekken.

De 0-3-zege op Kairat Almaty en de eerdere kwalificaties tegen Hammarby en PAOK hebben Anderlecht een uitstekende Europese zomer bezorgd. Waar paars-wit vorig seizoen al vroeg uit Europa werd geknikkerd, staat het nu wel in de competitiefase van de Europa League.

Voor Coosemans is dat meer dan zomaar een sportief verschil.

“We mogen trots zijn op deze Europese voorrondes in hun geheel”, vertelde de aanvoerder. “De competitiefase van de Europa League was één van de doelstellingen van de club en we hebben die bereikt. Nu kunnen we daarop verder bouwen voor de rest van het seizoen.”

Meer rust binnen de club

Coosemans kan als geen ander het verschil met de voorbije jaren inschatten. De doelman was er vorig seizoen immers ook bij toen Anderlecht eerst door Häcken uit de Europa League werd uitgeschakeld en vervolgens tegen AEK Athene ook naast de competitiefase van de Conference League greep.

Volgens de aanvoerder ligt het verschil niet alleen op het veld. “De grootste verandering tegenover een jaar geleden is de sereniteit, zowel binnen de club als binnen de groep”, stelde Coosemans. “We vormen ook een groep waarin we voor elkaar vechten.”



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Dat laatste is volgens hem een belangrijk onderdeel van de huidige ontwikkeling. Anderlecht beschikt over een selectie waarin ervaring en jeugd nadrukkelijk gecombineerd worden. Vooral de jonge spelers hebben de voorbije weken kansen gekregen en verschillende talenten hebben die met beide handen gegrepen.

“Er is een mooie mix tussen ervaring en jeugd”, aldus Coosemans. “Al die jonge spelers hebben enorm veel talent en wij zijn er om hen te begeleiden.”

Dat de jonge spelers niet meteen naast hun schoenen gaan lopen na de Europese successen, baart de kapitein voorlopig weinig zorgen. “Ik denk niet dat de euforie hen zal meeslepen, omdat de mentaliteit goed zit. En als we merken dat dat risico er toch is, zullen wij de eersten zijn om hen te helpen om met beide voeten op de grond te blijven.”

“De enige waarheid is het laatste resultaat”

De Europese campagne mag dan veel vertrouwen hebben opgeleverd, Coosemans wil vooral voorkomen dat Anderlecht zichzelf rijk rekent. De volgende test volgt zondag meteen in de Brusselse derby tegen Union Saint-Gilloise.

“De enige waarheid in het voetbal is het laatste resultaat”, waarschuwde de doelman na de zege tegen Kairat. “We zullen dus zondag moeten bevestigen.”

Dat is ook waarom Coosemans niet meegaat in de redenering dat Anderlecht de kloof met Union de voorbije weken definitief heeft gedicht. De prestaties van de afgelopen maanden geven vertrouwen, maar de derby zal volgens hem een heel ander verhaal worden.

“Ik ken uiteraard het belang van deze derby voor de club en de supporters en iedereen binnen de groep is daarvan op de hoogte. We zullen er alles aan doen om de beste ploeg te zijn.”

Maar een vergelijking met de voorbije confrontaties wil hij niet maken. “Reken er niet op dat ik, zoals sommige media, ga zeggen dat de kloof tussen Union en Anderlecht de voorbije weken kleiner is geworden. We hebben vertrouwen, maar de waarheid zullen we op het veld zien.”

Coosemans heeft ook geen schrik dat de negatieve resultaten uit de voorbije seizoenen psychologisch blijven doorwegen. “Een wedstrijd is niet de andere en een seizoen is niet het andere. Ik ben dus niet bang dat de resultaten van de voorbije jaren ons mentaal zullen verzwakken. De groep is deze zomer enorm veranderd.”

En precies daarin ziet de aanvoerder een belangrijke reden waarom hij met vertrouwen naar de komende maanden kijkt. Anderlecht heeft niet alleen Europees zijn eerste doel bereikt, maar lijkt volgens Coosemans ook een andere groepsdynamiek te hebben gevonden.

Dromen van een lange Europese campagne

Vrijdag volgt bovendien de loting voor de competitiefase van de Europa League. Ook daar heeft Coosemans duidelijke verwachtingen van. Hij hoopt op een programma dat Anderlecht tegelijk uitdaagt én perspectief biedt.

“Mijn voorkeur? Een mix tussen prestigieuze tegenstanders en ploegen die binnen onze mogelijkheden liggen, zodat we een echte kans hebben om zo ver mogelijk te geraken.”