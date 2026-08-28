"Onvoorstelbaar hoe het soms loopt": Anderlecht-voorzitter Michael Verschueren over EL-loting

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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"Onvoorstelbaar hoe het soms loopt": Anderlecht-voorzitter Michael Verschueren over EL-loting
Foto: © photonews
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Michael Verschueren ziet de Europa League-loting van Anderlecht met vertrouwen tegemoet. De voorzitter spreekt duidelijke ambities uit, ziet kansen tegen verschillende tegenstanders en kijkt tegelijk al verder dan dit seizoen. Ook het weerzien met Nathan De Cat springt meteen in het oog.

Anderlecht mag zich opmaken voor een stevige Europa League-campagne. Met Lyon, Salzburg, Sunderland en Hoffenheim in eigen huis en verplaatsingen naar Marseille, Dinamo Zagreb, Jagiellonia Bialystok en OFI Kreta wacht paars-wit een gevarieerd programma. Voorzitter Michael Verschueren kijkt met ambitie naar de loting, maar maakt tegelijk duidelijk dat de club op termijn hoger wil mikken.

“Het is fantastisch om hier te zijn met Anderlecht. Wij móéten hier ook elk jaar zijn, dat zijn we aan onszelf verplicht”, zegt Verschueren bij Het Laatste Nieuws. Toch ziet hij de Europa League niet als het eindstation. “Laat het duidelijk zijn dat we op lange termijn hoger mikken dan de Europa League.”

Zware namen, maar ook kansen

Met Lyon en Marseille krijgt Anderlecht twee Franse topclubs tegenover zich. Verschueren wijst daarbij op Antoine Sibierski, die het Franse voetbal goed kent en volgens hem een troef kan zijn in de voorbereiding.

Lyon zit volgens de voorzitter in een moeilijke periode, maar blijft voor hem een topclub. Ook de verplaatsing naar Marseille spreekt tot de verbeelding. Hij verwacht daar een echte topavond voor de supporters, met veel sfeer.

Salzburg wordt eveneens als een bijzonder lastige tegenstander gezien. Verschueren kent Oliver Mintzlaff, een van de sleutelfiguren achter het succes van Red Bull in het voetbal, persoonlijk goed. Toch ziet hij mogelijkheden omdat Salzburg naar Brussel komt.

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Ook Dinamo Zagreb moet volgens hem een interessante opdracht worden. De Kroatische club kiest thuis vaak nadrukkelijk voor de aanval en dat kan Anderlecht volgens Verschueren liggen. Sunderland biedt dan weer de kans om zich te meten met een ploeg uit de Premier League.

De Cat keert terug

De thuiswedstrijd tegen Hoffenheim krijgt een extra lading door Nathan De Cat. De middenvelder verliet Anderlecht deze zomer en keert nu al terug naar het Lotto Park. “Onvoorstelbaar hoe het soms loopt”, reageert Verschueren. Hij verwacht dat De Cat positief ontvangen zal worden en denkt zelfs dat het duel met Hoffenheim een sleutelwedstrijd kan worden.

Jagiellonia Bialystok en OFI Kreta zijn op papier de minder bekende tegenstanders. Verschueren legt de lat daar wel hoog. Beide wedstrijden worden op verplaatsing gespeeld, maar volgens hem moet Anderlecht in staat zijn om daar zes op zes te pakken.

Dat past bij de doelstelling die de voorzitter uitspreekt. Anderlecht wil minstens de tussenronde halen en dus bij de eerste 24 eindigen. Verschueren noemt dat realistisch.

Binnen de club voelt hij bovendien opnieuw rust en stabiliteit. Hij is tevreden over de spelers, de trainer en vooral het aanvallende voetbal met hoge druk. Volgens hem herkennen de supporters zich daar opnieuw in.

Zondag volgt wel meteen een stevige binnenlandse waardemeter tegen Union SG. Verschueren erkent dat Union de voorbije jaren de sterkste ploeg van Brussel was, maar kijkt met veel nieuwsgierigheid uit naar wat Anderlecht daar tegenover kan zetten.

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