Interview Anderlecht-aanwinst Marten Winkler stelt zichzelf voor: "Ik hou van tiki-taka"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
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Anderlecht-aanwinst Marten Winkler stelt zichzelf voor: "Ik hou van tiki-taka"
Foto: © photonews
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Marten Winkler heeft bij zijn eerste optreden voor Anderlecht meteen een visitekaartje afgegeven. De Duitse aanvaller viel tegen Kairat Almaty in en liet zich opmerken met zijn snelheid, techniek en combinatievermogen. De nieuwe nummer 10 voelde zich meteen goed in zijn nieuwe omgeving en kreeg na afloop dan ook een brede glimlach nauwelijks van zijn gezicht.

Marten Winkler heeft donderdag meteen een eerste indruk nagelaten bij RSC Anderlecht. De Duitse nieuwkomer viel in tegen Kairat Almaty en liet zich opmerken met zijn versnelling, techniek en combinatievoet met onder meer Noa Ojea en Oliver Antman. Na afloop verscheen de nog wat bedeesde aanvaller met een brede glimlach voor de pers.

Europa League halen was een grote doelstelling voor de club, dus dit is een heel mooie avond”, vertelde Winkler na de wedstrijd. “Ik denk dat we hebben getoond dat we een goede ploeg zijn die kan voetballen, maar ook kan strijden.”

Voor de Duitser was het uiteraard een bijzonder moment. “Je debuut maken is altijd iets om trots op te zijn als speler. De sfeer in het stadion was geweldig. Ik hoop op deze manier verder te kunnen doen.”

Winkler neemt rugnummer 10 bij Anderlecht over

De verwachtingen rond Winkler zijn niet min. Hij draagt bij paars-wit rugnummer 10, dat vrijkwam na het vertrek van Yari Verschaeren. Een nummer met een stevige geschiedenis in het Astridpark, gedragen door clubiconen als Paul Van Himst, Juan Lozano, Franky Vercauteren, Enzo Scifo, Pär Zetterberg, Marc Degryse en Alin Stoica.

“Dat nummer brengt bij elke club druk met zich mee”, beseft Winkler. “Je moet elke dag en elke week presteren. Maar ik vind het goed om die druk te voelen. Het kan mij alleen maar beter maken.”

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De 10 van Anderlecht ziet zichzelf als een veelzijdige offensieve speler. “Ik kan op verschillende posities spelen, maar ik hou van doelpunten maken en assists geven. En ik heb een topsnelheid”, zei hij met een glimlach. Tegen Kairat Almaty demonstreerde hij die kwaliteiten meteen bij zijn eerste speelminuten.

“Ik hou van tiki-taka”, ging Winkler verder. “Het is leuk om met deze groep te spelen. Noa Ojea? Ja, hij is een ‘kicker’, zoals we dat in Berlijn zeggen: een jongen die op straat heeft leren voetballen en van wie je meteen het talent ziet.”

Winkler Marten
© photonews

Een lange reis als eerste kennismaking met de groep

Winkler arriveerde bij Anderlecht net op tijd om met de selectie richting Kazachstan te vertrekken. Een verre verplaatsing als eerste ervaring bij zijn nieuwe werkgever, al zag de Duitser ook daar een voordeel in.

“Met zo’n vlucht beginnen is een beetje stressvol”, gaf hij toe. “Maar als voetballer moet je daaraan wennen. Het was ook positief, want ik had veel tijd om met de andere jongens te praten. Ik heb hen nu al beter leren kennen.”

In de kleedkamer kan Winkler ook terugvallen op enkele spelers die Duits spreken. “Zoumana Keita en Justin Heekeren spreken Duits, en Lukas Ambros ook. Maar ik kan met iedereen goed opschieten. We hebben een fijne groep. Ik moet mij aanpassen aan een nieuwe taal en een nieuwe stad. Berlijn verlaten was moeilijk, maar dat hoort bij het leven van een voetballer. Anderlecht is, net als Hertha, een club met traditie.”

Winkler wil Frans leren dankzij zijn liefde voor rap

Opvallend: Winkler wil zich niet alleen aanpassen op het veld. Hoewel Nederlands voor een Duitser wellicht de meest voor de hand liggende keuze lijkt, wil hij in Brussel vooral Frans leren.

“Ik ben van plan om Frans te leren”, verraste hij. “Ik hou van Franse muziek en Franse rap. Die muziek heeft een goede vibe. Frans is minder gemakkelijk dan Nederlands, maar ik vind het gewoon iets cooler”, lachte hij.

De smaak van de nieuwe Anderlecht-speler? “Ik luister graag naar Tiakola. Damso ken ik ook. Is hij Belg? Echt?”

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