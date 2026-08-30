'Aston Villa pakt uit met ex-verdediger van Anderlecht'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Aston Villa pakt uit met ex-verdediger van Anderlecht'
Foto: © photonews
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Aston Villa beleefde een sterk 2025/26. De Villans willen hun goede prestaties herhalen dit seizoen en zijn daarvoor bereid te investeren in de ploeg. Een voormalige verdediger van Anderlecht lijkt op weg naar Birmingham.

Lorenz Lomme

'Aston Villa pakt uit met ex-verdediger van Anderlecht'

De transfer van Taylor Harwood-Bellis van Southampton naar Aston Villa is zo goed als rond. Dat kunnen we afleiden uit informatie van journalist Lyall Thomas (Sky Sports) op X.

De ex-verdediger van Anderlecht zou Aston Villa 30 miljoen pond kosten (ongeveer 35 miljoen euro). Zo'n 25 miljoen pond daarvan is de vaste transfersom. Daarbovenop komt nog 5 miljoen pond aan bonussen.

Er moeten nog enkele details uitgeklaard worden, maar de transfer lijkt er wel degelijk te komen. Taylor Harwood-Bellis moet het vertrek van sterkhouder Ezri Konsa opvangen. Die vertrok naar landskampioen Arsenal.

Aston Villa beleefde een sterk 2025/26. De Villans willen hun goede prestaties herhalen dit seizoen en zijn daarvoor bereid te investeren in de ploeg. Een voormalige verdediger van Anderlecht moet de achterlinie komen versterken.

Aston Villa ziet Ezri Konsa vertrekken

Aston Villa beleefde vorig seizoen een boerenjaar. Het werd vierde in de Premier League en – belangrijker – won de Europa League. In de finale in Istanbul versloeg het SC Freiburg met 3-0. Het was de eerste Europese beker voor de club uit Birmingham sinds de eindwinst in de Europacup I in 1982.

Ezri Konsa was een van de sterkhouders bij Villa. De Engelse verdediger was een rots in de branding achterin en speelde zich in de kijker bij de Engelse top. Arsenal zou volgens Britse bronnen een akkoord hebben met Villa over een transfer. Dat betekent dat manager Unai Emery op zoek moet naar versterking voor zijn defensie.

Villa wil Taylor Harwood-Bellis

Volgens Jacob Tanswell en David Ornstein van The Athletic heeft Villa Taylor Harwood-Bellis (24) op het oog. De verdediger van Southampton zou een van de drie opties zijn om Konsa te vervangen. En het is Villa menens. Emery en co brachten al een bod uit van 18 miljoen pond (ongeveer 21 miljoen euro), plus bonussen.

Southampton zou dat evenwel van tafel geveegd hebben. Harwoord-Bellis is aan basispion van The Saints, die duidelijk meer boter bij de vis verlangen. De Engelsman was vorig seizoen goed voor 48 optredens over alle competities heen. Hij scoorde zeven keer en deelde drie assists uit.

Zijn contract bij Southampton loopt nog tot midden 2028. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 20 miljoen euro waard,maar Southampton gaat daar duidelijk niet mee akkoord. Het is nu afwachten of Villa door zal duwen of andere pistes zal bewandelen.

Even op huurbasis bij Anderlecht

In het seizoen 2021/22 was Harwood-Bellis een half jaar op huurbasis te bewonderen bij Anderlecht. Hij speelde negentien duels voor paars-wit. In januari 2022 keerde hij terug naar moederclub Manchester City. De Citizens verkochten hem in 2024 na meerdere uitleenbeurten voor 23 miljoen euro aan Southampton.

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