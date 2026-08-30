'Aston Villa pakt uit met ex-verdediger van Anderlecht'

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Aston Villa beleefde een sterk 2025/26. De Villans willen hun goede prestaties herhalen dit seizoen en zijn daarvoor bereid te investeren in de ploeg. Een voormalige verdediger van Anderlecht lijkt op weg naar Birmingham.