Cercle-coach trekt stevig aan de alarmbel na pijnlijke nederlaag

Cercle Brugge heeft zijn competitiestart gemist. Thuis tegen SK Lommel ging de Vereniging onderuit met het kleinste verschil. Twee op twaalf is het magere rapport van groen-zwart, waar Lars Friis stevig aan de alarmbel trekt.

Cercle Brugge raakt in de eerste helft de paal

Cercle was het seizoen gestart met gelijke spelen tegen Standard (2-2) en Sint-Truiden (3-3). In de Brugse derby was Club Brugge net te sterk met 1-0, waardoor er toch wel wat druk kwam te zitten op de thuiswedstrijd tegen SK Lommel.

Cercle was daarin voor de pauze de dominante ploeg, maar vergat zichzelf te belonen. De West-Vlamingen morsten met de kansen. Vanzeir en Magnée konden niet scoren. De laatstgenoemde kwam er het dichtst bij, maar raakte de paal.

Reyners dient Cercle een nieuwe nederlaag toe

Na de koffiepauze daalde het niveau van de thuisploeg. Lommel groeide in de wedstrijd en sloeg net na het uur toe via Reyners: 0-1. Cercle probeerde de bakens te verzetten, maar kon de bezoekers niet meer in verlegenheid brengen.

Friis ziet een gebrek aan kwaliteit

Cercle-coach Lars Friis zag Cercle een goede eerste helft spelen, maar het eindproduct ontbrak. "We hebben meer dan genoeg gedaan om de voorsprong te pakken. We hebben gecreëerd wat we hadden voorspeld", vertelde hij achteraf, geciteerd door Sporza.

De tweede helft was onder het niveau van Cercle, vond spits Dante Vanzeir. Cercle vond veel moeilijker de oplossing en was veel te slordig.





Friis windt er geen doekjes om. "We missen veel kwaliteit, absoluut. De kansen in de eerste helft moeten we afmaken. Een match als deze mogen we niet verliezen. Ik ben niet tevreden."

Friis heeft geen exacte profielen in gedachten

Friis hoopt op versterking. "Natuurlijk hebben we meer spelers nodig. Welke profielen? Dat kan ik niet vertellen."

Het is een duidelijke oproep van de Deen, die Cercle voorlopig niet uit de rechterkolom kan loodsen. Volgende zondag ontvangen de Bruggelingen ploeg-in-vorm KAA Gent.