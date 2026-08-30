Genk reageert stevig en Smets wijst op opvallende ingreep van Thorup

KRC Genk kreeg na de pijnlijke 4-4 tegen Antwerp heel wat kritiek te slikken, maar reageerde met een overtuigende 4-0-zege tegen SK Beveren. Voor Matte Smets was die prestatie geen toeval. Volgens de verdediger werd er de voorbije week bijzonder intensief gewerkt aan duidelijkheid en verantwoordelijkheden binnen de ploeg.

“Ja, heel veel”, antwoordde Smets op de vraag of Genk lessen had getrokken uit de voorbije dagen. De spelersgroep kreeg niet alleen meerdere meetings, ook op training werd stevig doorgewerkt. Vooral de individuele aanpak van coach Jess Thorup viel hem op.

Veel individuele gesprekken

“De coach heeft ook heel veel individuele gesprekken gevoerd, misschien zelfs meer individueel dan met de hele groep”, vertelde Smets. Volgens hem zorgde dat ervoor dat iedereen opnieuw exact wist wat er verwacht werd.

Die aanpak vertaalde zich tegen Beveren in een veel stabielere prestatie. Genk scoorde opnieuw vlot, maar hield dit keer ook de nul. Net dat defensieve luik was de voorbije weken vaak een pijnpunt.

Aanvallend waren de cijfers nochtans al sterk. Genk staat na vier wedstrijden op twaalf doelpunten. “Ik denk dat we op dat vlak bij de beste ploegen zullen zitten”, aldus Smets.

Minder rondspelen, sneller naar doel

Volgens de verdediger zit er ook een duidelijke gedachte achter die productiviteit. Genk probeert aanvallen sneller tot een eindpunt te brengen. “We willen niet eindeloos blijven rondspelen, maar proberen elke aanval af te sluiten met een schot, een voorzet of een duidelijke kans”, legde Smets uit.





Dat levert meer dreiging op en zorgt ervoor dat de aanvallers vaker in scoringspositie komen. Ook hun onderlinge beweging noemt hij belangrijk. “Onze aanvallende spelers bewegen heel goed en zijn goed op elkaar ingespeeld.”

Na een bewogen week kreeg Genk tegen Beveren dus precies de reactie die het nodig had. Smets ziet vooral dat de ploeg nu beter begrijpt wat er individueel en collectief wordt gevraagd. De vier doelpunten waren mooi meegenomen, maar de clean sheet gaf minstens evenveel voldoening.