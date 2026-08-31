Witte rook binnen 24 uur: Stroeykens kiest voor opvallende nieuwe bestemming

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Stroeykens, Huerta, Augustinsson en Bertaccini. Die vier spelers zouden nog wel eens kunnen/moeten vertrekken bij RSC Anderlecht. Om plaats te maken voor andere spelers of omdat ze onder Vitor Bruno op niet te veel kansen meer zullen moeten rekenen.