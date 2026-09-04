OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt nieuwe Nigeriaanse aanvaller binnen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt nieuwe Nigeriaanse aanvaller binnen
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Cercle Brugge heeft zijn aanval versterkt met Tunde Akinsola. De 23-jarige Nigeriaan komt over van AVS Futebol SAD en ligt in Brugge vast tot juni 2030. In zijn contract werd bovendien een optie opgenomen om daar nog een extra seizoen aan toe te voegen.

Akinsola is een linksvoetige flankaanvaller die zowel op rechts als links kan spelen. Hij brengt vooral snelheid en individuele actie mee en moet de offensieve concurrentie bij de Vereniging vergroten.

De Nigeriaan legde al een opvallend parcours af. Hij begon zijn carrière in eigen land bij Valiant FC, maar trok al op 17-jarige leeftijd naar Zweden om voor Vasalund te spelen. Daarna volgde in 2022 een overstap naar Real Valladolid.

Van Spanje naar Portugal

In Spanje werkte Akinsola zich via de beloftenploeg op richting de A-kern. Hij maakte uiteindelijk ook zijn debuut in La Liga, met een invalbeurt tegen Sevilla.

Begin 2024 koos hij voor een nieuwe stap en werd hij uitgeleend aan AVS Futebol SAD. Later dat jaar nam de Portugese club hem definitief over. Daar verzamelde hij uiteindelijk 91 wedstrijden, waarin hij acht keer scoorde en zeven assists gaf.

Ook dit seizoen kwam Akinsola al twee keer in actie in de Portugese tweede klasse. Hij viel ook twee keer naast de selectie. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 800.000 euro.

Extra concurrentie op de flanken

Met zijn komst krijgt Cercle er een speler bij die op meerdere aanvallende posities inzetbaar is. Technisch directeur Luciano Murchio wijst op de clubwebsite vooral op zijn kwaliteiten in één-tegen-één-situaties en in de omschakeling.

De Vereniging hoopt dat Akinsola met zijn snelheid en directheid voor extra dreiging kan zorgen in de laatste zone van het veld. Zijn polyvalentie moet daarnaast voor meer mogelijkheden zorgen in de bezetting van de flanken.

Akinsola sluit aan bij de groep zodra de laatste administratieve formaliteiten zijn afgehandeld. Daarna kan hij beginnen aan zijn eerste avontuur in het Belgische voetbal, na eerdere passages in Nigeria, Zweden, Spanje en Portugal.

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