Opvallende transferpiste valt weg en zorgt voor nieuw vraagstuk bij KRC Genk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opvallende transferpiste valt weg en zorgt voor nieuw vraagstuk bij KRC Genk
Foto: © photonews
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Nikolas Sattlberger begon het seizoen nog in de basis bij KRC Genk, maar zag zijn speeltijd daarna snel afnemen. De Oostenrijker kreeg deze zomer zelfs een nieuwe rol aangemeten. Toch dreigt hij opnieuw vooral als doublure te moeten fungeren in Limburg.

Nikolas Sattlberger lijkt ook na het sluiten van de transfermarkt gewoon speler van KRC Genk te blijven. Een terugkeer naar Rapid Wien werd de voorbije dagen als mogelijkheid genoemd, maar volgens het Oostenrijkse medium LAOLA1 komt die transfer er niet. Daardoor blijft de 22-jarige middenvelder voorlopig in Limburg, waar de concurrentie stevig is.

Rapid moest deze zomer op zoek naar een nieuwe defensieve middenvelder nadat Romeo Amane de overstap naar Anderlecht maakte. Daarbij werd ook gekeken naar de Jupiler Pro League. Sattlberger was een logische naam: hij kent Rapid uitstekend en krijgt bij Genk voorlopig weinig speelminuten. Toch zal zijn voormalige club hem niet terughalen.

Terugkeer naar Rapid Wien van de baan

Sattlberger doorliep de jeugdopleiding van Rapid Wien en schopte het er uiteindelijk tot de eerste ploeg. Voor zijn vertrek naar België verzamelde hij 44 wedstrijden, waarin hij één assist gaf. Genk betaalde ongeveer twee jaar geleden 2,5 miljoen euro om hem naar Limburg te halen.

Sindsdien kwam de Oostenrijker 69 keer in actie voor Racing Genk. Zijn teller staat op één doelpunt en vier assists. Een vaste basisplaats leverde hem dat voorlopig niet op. Ook vorig seizoen moest Sattlberger vaak vrede nemen met een rol achter andere spelers.

Deze zomer probeerde Genk zijn mogelijkheden wel uit te breiden. De middenvelder, die meer dan 1,90 meter groot is, werd ook klaargestoomd voor een rol als centrale verdediger. Op de openingsspeeldag tegen Zulte Waregem stond hij meteen op die positie in de basis.

Daarna verminderde zijn speeltijd opnieuw. Tegen Westerlo en Antwerp mocht Sattlberger nog invallen, maar in de wedstrijd tegen SK Beveren bleef hij de volledige partij op de bank.

Concurrentie blijft bijzonder groot bij Genk

Een vertrek naar Rapid had hem mogelijk opnieuw meer uitzicht op een vaste basisplaats kunnen geven, maar die piste is nu afgesloten. Volgens LAOLA1 wil Rapid wel nog een nieuwe nummer zes aantrekken. Sattlberger zal die vacature dus niet invullen.

Bij Genk ligt hij nog tot juni 2029 onder contract. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 2,2 miljoen euro. Daarnaast is hij Oostenrijks jeugdinternational bij de U21.

De vraag is vooral hoeveel kansen er dit seizoen voor hem zullen komen. Op zijn oorspronkelijke positie als defensieve middenvelder beschikt Genk over verschillende mogelijkheden. Ook zijn nieuwe rol centraal achterin biedt voorlopig weinig garanties.

Matte Smets en Josue Kongolo doen het goed in de defensie en er lijkt weinig reden om dat duo zomaar uit elkaar te halen. Sattlberger moet daardoor op meerdere posities stevige concurrentie dulden.

Een nieuwe jaargang waarin hij voornamelijk als invaller of doublure wordt gebruikt, lijkt daardoor een reëel scenario. Voor Genk is zijn polyvalentie nuttig, maar voor een 22-jarige speler die aan speelminuten wil komen, ligt dat anders. Nu Rapid Wien geen optie meer is, zal Sattlberger zich opnieuw in Genk moeten proberen op te werken in de pikorde.

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