STVV maakt in eigen huis brandhout van La Louvière

STVV heeft de honderdste verjaardag van Stayen opgeluisterd met een klinkende zege. De Kanaries waren met 4-0 te sterk voor La Louvière en zagen Ryan Merlen en Samed Bazdar schitteren.

Merlen breekt de ban

STVV begon met veel aanvalsdrang, maar La Louvière groeide gaandeweg in de wedstrijd. Toch kwamen de Kanaries vlak voor rust op voorsprong. Kaito Matsuzawa legde na een actie op rechts uitstekend terug, waarna Ryan Merlen met zijn rechtervoet raak trof. Kort daarna moest doelman Zion Suzuki voor het eerst echt aan de bak: hij tikte een kopbal van Boukamir over de lat.

Merlen was daarmee opnieuw beslissend. Na vijf wedstrijden staat de Fransman volgens de aangeleverde wedstrijdinformatie op drie doelpunten en drie assists. Daarmee wordt hij momenteel bestempeld als de meest beslissende speler van de Jupiler Pro League.

Vanwesemael verdubbelt

La Louvière kreeg kort na de pauze een mogelijkheid via Coulibaly, maar zijn poging ging hoog over. STVV sloeg vervolgens zelf toe. Robert-Jan Vanwesemael nam in de 54ste minuut een voorzet van Merlen in één tijd op de slof en liet doelman Peano kansloos.

Bazdar kroont feestavond

De thuisploeg gaf de bezoekers daarna geen kans meer om terug te keren. In de 73ste minuut maakte Samed Bazdar er 3-0 van na een doorgekopte hoekschop van Abdoulaye Sissako. Zes minuten later was de Bosniër opnieuw trefzeker. Matsuzawa leverde zijn tweede assist af en Bazdar tikte de voorzet aan de tweede paal binnen.



STVV kon daarna rustig richting eindsignaal voetballen. Bazdar kreeg in de 85ste minuut een applauswissel en werd vervangen door Oumar Diouf. Ook Nathanaël Mbuku mocht nog debuteren voor de Kanaries. Zo kreeg het eeuwfeest van Stayen de gedroomde afsluiter: een overtuigende 4-0-zege én een nieuwe publiekslieveling.