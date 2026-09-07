En bij de amateurs? Ex-speler Antwerp en Lierse zorgt voor belangrijke 6 op 6 - wat deed uw favoriete ploeg?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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En bij de amateurs? Ex-speler Antwerp en Lierse zorgt voor belangrijke 6 op 6 - wat deed uw favoriete ploeg?
Foto: © Photonews
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Niet enkel in het profvoetbal zijn we ondertussen begonnen aan het seizoen. Dat is ook zo in de amateurklassen van het Belgisch voetbal. En ook daar mogen we toch al een aantal interessante resultaten noteren. Er zijn verrassingen, zowel positief als negatief. Een tripje door de nationale reeksen.

1e Nationale

In de eerste nationale van het amateurvoetbal hebben we na twee speeldagen nog twee leiders. Houtvenne en Merelbeke hebben beide 6 op 6 weten te pakken. De Antwerpenaren wonnen met 3-4 van Belisia Bilzen na een echt spektakelduel.

Jo Gilis scoorde vroeg in de wedstrijd twee keer, waarna de Limburgers beter in de wedstrijd kwamen. In het slot was het uiteindelijk Zyon Junior Vandekerkhove die met twee doelpunten voor de overwinning kon gaan zorgen.

Merelbeke en Houtvenne beginnen met 6 op 6

Merelbeke van zijn kant won met 3-1 van Cercle Brugge B en staat zo ook met het maximum van de punten bovenaan. Nico Binst - een naam als een klok binnen het voetbal - scoorde onder meer een belangrijk doelpunt voor de Oost-Vlamingen. 

nico binst
© photonews

Het jeugdproduct van Club Brugge en Lokeren met een verleden bij Lierse, Antwerp en Aalst onder meer is zo meteen goed vertrokken met Merelbeke. Kan dat op termijn richting het profvoetbal leiden? Dat zal nog moeten blijken.

Mandel United is begonnen met 4 op 6, Knokke met 3 op 6 net als Dessel Sport. Belisia Bilzen heeft zelfs maar 1 op 6 na twee wedstrijden, al kan er natuurlijk nog heel veel gebeuren de komende 28 speeldagen in de Eerste Nationale.

2e Nationale A

Eendracht Aalst-Lede lijkt klaar om naar de hoogste amateurklasse te willen promoveren. Op bezoek bij Oudenaarde werd alvast met 0-2 gewonnen, waardoor ze nu met 6 op 6 alleen aan de leiding gaan in hun reeks.

De verrassende nummer twee na twee speeldagen is RFC Wetteren. Zij wonnen met 0-2 bij Ninove en zijn op die manier met 4 op 6 ook goed aan hun seizoen begonnen. Diksmuide Oostende (het team van Karl Vannieuwkerke) won met 1-0 van HO Kalken - het team van Sporza-man Tom Boudeweel - en heeft zo de eerste punten van het seizoen beet. Kalken is net als het ambitieuze Ninove nog puntenloos.

2e Nationale B

Tempo Overijse en Wellen zijn met 6 op 6 begonnen in deze reeks. Antwerp U23 heeft 3 op 6, de jeugd van STVV heeft 1 op 6. Overijse haalde op speeldag 2 meteen stevig uit door met 0-5 te gaan winnen bij hekkensluiter Nijlen.

Diegem Sport maakte er tegen Termien ook een doelpuntenfestival van. Die wedstrijd eindigde op 5-2 en was ook een pittige wedstrijd te noemen. Rupel-Boom en Racing Mechelen hielden elkaar dan weer op een scoreloos gelijkspel.

3e Nationale A & B

In de derde nationale A van het amateurvoetbal hebben Ieper, Stekene en Gullegem na twee wedstrijden nog het maximum van de punten. In een reeks met teams uit Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen zijn de verplaatsingen soms groot.

In Derde Nationale B zitten we zelfs al iets verder, met vier ploegen die ondertussen 9 op 12 hebben. Wezel Sport, Betekom, Pelt en Sint-Lenaarts zijn hier de plak aan het zwaaien. De reeks telt zeventien ploegen en zal dus iets meer speeldagen moeten afwerken.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende 0 0 0 0 0 0-0 0
2. Hamme VW Hamme VW 0 0 0 0 0 0-0 0
3. KM Torhout KM Torhout 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 0 0 0 0 0 0-0 0
5. Racing Club Gent Racing Club Gent 0 0 0 0 0 0-0 0
6. RFC Wetteren RFC Wetteren 0 0 0 0 0 0-0 0
7. SV Oostkamp SV Oostkamp 0 0 0 0 0 0-0 0
8. SV Oudenaarde SV Oudenaarde 0 0 0 0 0 0-0 0
9. SK Londerzeel SK Londerzeel 0 0 0 0 0 0-0 0
10. FC Lebbeke FC Lebbeke 0 0 0 0 0 0-0 0
11. Ninove Ninove 0 0 0 0 0 0-0 0
12. KV Mechelen KV Mechelen 0 0 0 0 0 0-0 0
13. Sp. Petegem Sp. Petegem 0 0 0 0 0 0-0 0
14. Zulte Waregem Zulte Waregem 0 0 0 0 0 0-0 0
15. Appelterre-Eichem Appelterre-Eichem 0 0 0 0 0 0-0 0
16. Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken 0 0 0 0 0 0-0 0
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