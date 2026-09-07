Lukas Lelie reageert na het gedoe over het veld van STVV ... en komt met ultieme tip over gras

Er was heel wat te doen over wat Lukas Lelie een paar weken geleden zei over het gras van STVV. Die zouden door te spelen op kunstgras een voordeel hebben op andere ploegen, die niet gewoon zijn van op kunstgras te spelen. Dat telt ook voor La Louvière bijvoorbeeld, maar nu is Lelie op uiterst grappige wijze uit de hoek gekomen.

Lukas Lelie had zoals geweten iets gezegd over het kunstgrasveld van STVV. Dat werd opgepikt door Voetbalkrant.com en blijkbaar lezen de mannen van de Pro-League-Nostiek ook onze site. Waarop er meteen wat banter ontstond.

Een week geleden maakten ze al eens gewag van het artikel, een week later was Lukas Lelie opnieuw te gast in de studio en kon hij reageren op de zaak. In zijn eigen stijl. De supporter van KAA Gent gaf ook meteen een tip voor de mensen met groene vingers.

Artikel over kunstgras gaat viraal en levert ook reacties op

"Er is een artikel over gekomen en veel controverse. Ik ben moeten samenzitten met mijn gezin, maar mijn vrouw zei dat ik het moest blijven doen. Ook al staat hier een kwade Limburger … Ik heb nu meer dan ooit respect voor de ongefilterde dudes."

"Ik blijf doorgaan, ook al zou ik nu ook kunnen filteren. Bij het artikel op Voetbalkrant was er ook iemand die mij gelijk gaf: ‘Hij weet niets van voetbal, maar hij had gelijk’ klonk het. Toch een degradatie een beetje. Ik heb ook mails gekregen met heel vriendelijke feedback van een STVV-fan, die zei dat niet elk veld even groot is."

Lukas Lelie lost het met de glimlach op



Bovendien viel op dat bijvoorbeeld het veld van Antwerp er ook niet al te goed bij lag qua kleur van het gras. Waarop Lelie nog met een prachtige tip kwam: “Verticuteer in de herfst dames en heren, u zal mij dankbaar zijn in de zomer.” Benieuwd wat het grappigste analyseprogramma van het land de komende weken voor ons in petto heeft ...