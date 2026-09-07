Wankelt de stoel van Fred Vanderbiest bij KV Mechelen? Bestuur geeft duidelijk signaal

KV Mechelen is bijzonder slecht aan het nieuwe seizoen begonnen, maar Fred Vanderbiest hoeft voorlopig niet voor zijn job te vrezen. Met amper twee punten uit vijf wedstrijden en een pijnlijke 0-4-nederlaag tegen Westerlo groeit de kritiek vanuit de achterban, maar het bestuur wil de rust bewaren. De coach heeft vorig seizoen immers heel wat krediet opgebouwd.

Intern is er momenteel geen sprake van een onmiddellijke trainerswissel, weet GvA. Bij KV Mechelen wil men minstens tot de interlandbreak eind september afwachten. Vanderbiest zit dus gewoon op de bank tegen Anderlecht en vervolgens tegen Lommel.

Dat vertrouwen komt niet uit het niets. De 48-jarige coach loodste KV Mechelen vorig seizoen nog naar de Champions' Play-offs en bouwde daarmee een stevige kredietpositie op binnen de club. Het bestuur is dan ook niet van plan om na een tegenvallende competitiestart meteen alle conclusies te trekken.

Dat neemt niet weg dat de prestaties zorgen baren. Met twee punten uit vijftien en een doelpuntensaldo dat steeds zwaarder begint door te wegen, neemt de druk wel toe. Vooral het vertoonde spel zorgt voor onvrede bij een deel van de achterban.

Veel sterkhouders verdwenen

Binnen de club kijkt men echter niet alleen naar de trainer. Ook de spelersgroep wordt kritisch geëvalueerd. Verschillende spelers presteren momenteel onder hun normale niveau en daarover zal de komende periode eveneens worden gesproken.

Tegelijk beseft het bestuur dat Vanderbiest voor een andere opdracht staat dan vorig seizoen. KV Mechelen zag in de zomer een aantal belangrijke basisspelers vertrekken.





De clubleiding wil die context niet negeren. De kern is op verschillende plaatsen veranderd en nieuwe spelers hebben tijd nodig om zich aan te passen. Dat verklaart voor een deel waarom men Vanderbiest voorlopig niet laat vallen, al beseft de trainer zelf ook dat het niveau snel omhoog moet.

Anderlecht als mogelijke kentering

Komende vrijdag wacht met Anderlecht meteen een zware test. KV Mechelen kan zich daarbij optrekken aan de stunt tegen paars-wit van maart vorig seizoen. Een nieuwe overwinning zou niet alleen drie broodnodige punten opleveren, maar ook de rust rond Vanderbiest opnieuw kunnen herstellen.

Voorlopig kiest KV Mechelen dus voor geduld. Er komt deze week nog een meeting met Vanderbiest om de problemen uitgebreid te bespreken. Het bestuur wil analyseren waar het fout loopt en verwacht tegelijk een reactie op het veld.