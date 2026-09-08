KAA Gent bleef met transferdomper achter: ex-JPL-smaakmaker trekt naar Engeland

Ryotaro Ito lijkt eindelijk een nieuwe club gevonden te hebben. De voormalige sterkhouder van STVV staat op het punt om bij Blackburn Rovers te tekenen. De 28-jarige Japanner legt er zijn medische testen af en zou zich vervolgens tot juni 2029 verbinden aan de Engelse tweedeklasser.

Ito zit sinds deze zomer zonder club. Zijn contract bij STVV liep af en beide partijen gingen niet verder met elkaar. Daardoor kwam er na drie seizoenen een einde aan zijn periode op Stayen, waar hij was uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers op het middenveld. Nu trekt hij naar Engeland, meldt Het Laatste Nieuws.

De Japanner kwam in de zomer van 2023 over van Albirex Niigata. STVV haalde hem toen rechtstreeks uit Japan en gaf hem zijn eerste kans in Europa.

Sterk rapport bij STVV

Ito liet zich snel gelden in de Jupiler Pro League. In totaal kwam hij 110 keer in actie voor de Kanaries. Daarin scoorde hij negentien doelpunten en leverde hij veertien assists af.

Zijn technische kwaliteiten, vista en vermogen om tussen de lijnen te spelen maakten hem jarenlang bijzonder belangrijk voor STVV. Toch besloot hij deze zomer om niet bij te tekenen. Sindsdien wachtte hij op het juiste project.

Dat lijkt hij nu gevonden te hebben bij Blackburn Rovers. De Engelse club staat momenteel zestiende in de Championship en kan extra creativiteit op het middenveld goed gebruiken.





Gent en Qatar afgewimpeld

Opvallend is dat Ito ook andere opties had. KAA Gent toonde concrete interesse en wilde hem graag naar de Planet Group Arena halen. Toch koos de middenvelder niet voor een nieuw avontuur in België.

Ook een piste richting Qatar lag op tafel, maar ook die liet hij links liggen. Ito lijkt dus bewust gekozen te hebben voor Engeland en de Championship. Voor de Japanner wordt Blackburn zijn tweede club buiten zijn thuisland. Na drie seizoenen in België wacht nu een heel andere voetbalomgeving, met veel duels, een hoog tempo en een bijzonder lange competitie.

Als de medische testen geen problemen opleveren, kan de transfer snel afgerond worden. Daarmee komt er na enkele maanden zonder club eindelijk duidelijkheid over de toekomst van een speler die bij STVV een bijzonder sterk hoofdstuk achterliet.