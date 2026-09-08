Vanhaezebrouck ziet dé verklaring voor leidersplaats van AA Gent: "De beste move die ze gedaan hebben"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Vanhaezebrouck ziet dé verklaring voor leidersplaats van AA Gent: "De beste move die ze gedaan hebben"
Foto: © photonews
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AA Gent is na vijf speeldagen de verrassende leider in de Jupiler Pro League. De Buffalo's doen dat niet dankzij een overweldigende aanval, maar vooral omdat ze defensief bijzonder weinig weggeven. Volgens analist Hein Vanhaezebrouck speelt Christian Burgess daarin een cruciale rol. De verdediger werd deze zomer door Union transfervrij laten vertrekken, maar Gent zag in hem meteen een ideale versterking.

De 34-jarige Engelsman hoefde niet lang naar een nieuwe werkgever te zoeken. Gent haalde Burgess met veel overtuiging binnen en krijgt voorlopig gelijk. De Buffalo's incasseren nauwelijks doelpunten en geven tegenstanders bijzonder weinig kansen. Dat past bij wat Burgess jarenlang bij Union liet zien: een verdediger die niet alleen zijn eigen duels wint, maar ook de organisatie rond zich mee bewaakt.

"Ja en dat was te voorspellen. Dat was tijdens zijn periode bij Union niet anders. Ook daar slikte hij bijna geen tegengoals. Het is duidelijk dat hij de belangrijkste transfer is die AA Gent deze zomer deed", analyseert Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Ervaring als meerwaarde

Volgens de analist bewijst Gent bovendien waarom ervaring in een jonge ploeg belangrijk kan zijn. Vanhaezebrouck herinnert zich dat er tijdens zijn periode bij de club sterk werd ingezet op jonge spelers, terwijl hij toen al waarschuwde voor het gebrek aan ervaring.

"De meerwaarde van oudere spelers is dat ze het niveau van de ploeg opkrikken en dat ze daardoor de waarde van de jongeren nog gaan verhogen."

Burgess is daar momenteel het duidelijkste voorbeeld van. Zijn leiderschap zorgt voor stabiliteit achterin en geeft spelers rondom hem de mogelijkheid om meer risico te nemen. Gent heeft bovendien met Burgess, Kanga en Van der Heyden een fysiek sterk centrum.

"Met Ngom en ook nog Van der Heyden staan daar drie heel stevige mannen. Het is te hopen dat er niet te veel geblesseerd uitvallen."

Gent hoefde ook geen transfersom te betalen. "Nee, dat klopt. Maar zijn loon zal wel oké zijn. Niet naar de normen van andere topclubs en ook niet naar de normen van wat Gent in het verleden voor sommigen heeft betaald. Maar het zal wel de best verdienende speler in Gent zijn, denk ik. Dat mag ook wel als je ziet wat een impact hij op de rest van de ploeg heeft."

Genk kon hem ook gebruiken

Vanhaezebrouck gaat zelfs nog een stap verder en stelt zich de vraag waarom andere clubs Burgess niet binnenhaalden. Zeker ploegen die eveneens op zoek waren naar meer defensieve zekerheid, hadden volgens hem van zijn transfervrije status kunnen profiteren.

"De beste move die ze gedaan hebben, is nu een speler van 34 jaar halen. Ik begrijp niet dat andere clubs hem ook niet wilden halen. Er zijn er nog die nood hadden aan defensieve stabiliteit, om RC Genk niet te noemen."

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