Heeft Gent binnenkort Rode Duivel? "Van Bommel vraagt naar hem"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Heeft Gent binnenkort Rode Duivel? "Van Bommel vraagt naar hem"
Foto: © photonews
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KAA Gent is als een komeet begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's pakten vijftien op vijftien en zijn de eenzame koploper in de Jupiler Pro League. Tibe De Vlieger is een van de grote talenten bij de competitieleider.

Gent heeft goed ingekocht

Gent beleeft voorlopig een zeer geslaagd seizoen. Het boekte eerst een ticket voor de League Phase van de Conference League en hees zich daarna alleen op kop in de Jupiler Pro League. Vooral in de wedstrijd tegen Club Brugge (2-1) liet Gent zien dat het er momenteel staat.

De Buffalo's hebben goed ingekocht. Josué Vergara toont op zijn 19e dat hij een groot talent is en scoorde al drie goals in alle competities. De Panamees is een fysiek indrukwekkende verschijning en stond bijna altijd in de basis dit seizoen. Achterin heeft Christian Burgess zich ontpopt tot de leider. Samen met Mouhamed Ngom, een andere nieuwkomer, vormt hij het slot op de deur.

Rik De Mil vindt De Vlieger een groot talent

Ook jeugdproduct Tibe De Vlieger (20) heeft zijn aandeel in de successen van Gent. De middenvelder was tegen Cercle Brugge goed voor een goal en een assist en drukt zo zijn stempel in de Arteveldestad.

Rik De Mil laat het talent regelmatig op de bank starten, maar is fan. "Tibe De Vlieger is een ongelooflijk talent", zegt De Mil in een gesprek met DAZN. "Hij zal heel ver geraken in zijn carrière."

De Vlieger is volgens zijn coach een onafgewerkt product. "Hij heeft nog werkpunten die hij moet verbeteren. Dat hij op de bank zit, betekent niet altijd dat anderen beter trainen dan hij. We hebben veel wedstrijden."

Van Bommel informeerde naar De Vlieger

Opvallend: De Mil geeft aan dat hij contact heeft  gehad met Mark van Bommel over het Gentse goudhaantje. "We hebben het kort over hem gehad", klinkt het.

"Dat Mark van Bommel naar Tibe vraagt, toont hoe hij naar voetbal kijkt en hoe snel hij talent herkent. Op dat vlak is dat voor België een goede zaak." Zien we De Vlieger binnenkort in het shirt van de Rode Duivels?

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