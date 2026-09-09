Hij heeft nog zin: Dick Advocaat tekent nieuw contract

Dick Advocaat blijft langer bondscoach van Curaçao. De 78-jarige Nederlander heeft zijn contract bij de voetbalbond verlengd tot 31 juli 2027. Daarmee kiest de federatie voor continuïteit na een periode waarin het nationale team enkele historische stappen heeft gezet.

Advocaat leidde Curaçao naar het eerste WK uit de geschiedenis van het land. In de kwalificaties hield zijn ploeg onder meer Jamaica, Trinidad en Tobago en Bermuda achter zich. Op het WK zelf werd Curaçao laatste in een groep met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador, maar tegen dat laatste land werd wel een 0-0-gelijkspel gepakt.

De bondscoach is tevreden dat hij verder kan bouwen aan het project. “We hebben samen iets bijzonders bereikt en ik kijk ernaar uit om verder te bouwen op wat we met de spelers en staf hebben neergezet”, liet hij weten.

✍️ 𝗗𝗶𝗰𝗸 𝗔𝗱𝘃𝗼𝗰𝗮𝗮𝘁 𝘀𝘁𝗮𝘆𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗪𝗮𝘃𝗲!



FFK and head coach Dick Advocaat have extended their partnership through 31 July 2027. 🇨🇼



Under Advocaat’s leadership, Curaçao has made important strides on the international stage. With this extension,… pic.twitter.com/uJXX98iYOz — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) September 9, 2026

Advocaat blijft ondanks bewogen periode

De voorbije periode was niet alleen sportief intens. Nadat Curaçao zich voor het WK had geplaatst, zette Advocaat zijn trainerswerk tijdelijk stop vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter. Na enkele maanden keerde hij echter terug naar de nationale ploeg.

De bond spreekt nu nadrukkelijk over stabiliteit en vertrouwen. Advocaat zal vrijdag meteen opnieuw in zijn rol kruipen wanneer hij de selectie bekendmaakt voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League.





Ook verleden bij Rode Duivels

Voor Belgische voetbalfans is Advocaat uiteraard geen onbekende. De Nederlander was in 2009 en 2010 korte tijd bondscoach van de Rode Duivels. Zijn passage bleef beperkt, maar hij bouwde nadien verder aan een bijzonder lange trainerscarrière.

Advocaat stond door de jaren heen aan het roer bij een hele reeks clubs en nationale ploegen en vervulde tussendoor ook andere sportieve functies. Ondanks zijn leeftijd is hij dus nog altijd actief op het hoogste internationale niveau.

Met zijn nieuwe overeenkomst blijft hij minstens tot de zomer van 2027 verantwoordelijk voor Curaçao. Na de historische WK-kwalificatie krijgt hij zo de kans om ook het volgende hoofdstuk van het nationale team vorm te geven.