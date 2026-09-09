Jo Christiaens legt vinger op de wonde: hierdoor verloor Sporting Hasselt van Jong Genk

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Jo Christiaens legt vinger op de wonde: hierdoor verloor Sporting Hasselt van Jong Genk
Foto: Voetbalkrant.com
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Sporting Hasselt begon met 6 op 6 aan de Challenger Pro League, maar leed afgelopen zaterdag zijn tweede nederlaag van het seizoen. De Limburgers verloren met 3-0 bij de buren van Jong Genk en blijven daardoor in de middenmoot hangen. Volgens Hasselt-coach Jo Christiaens had de wedstrijd helemaal anders kunnen lopen.

Sporting Hasselt ging met 2-0 rusten tegen Jong Genk

Hasselt schoot goed uit de startblokken en creëerde enkele kansen, maar slaagde er niet in om te scoren. Dat kunnen wij wel, moet Jong Genk gedacht hebben. Kim Myeong-Jun kopte na nog geen twintig minuten binnen na een assist van Kiyan Achahbar: 1-0.

Die laatste zou daarna de schijnwerpers opeisen. Na slecht opbouwen bij Hasselt was Achahbar attent om via de rebound de 2-0 aan te tekenen. Hasselt liet – ondanks enkele goede kansen – na om voor de rust de aansluitingstreffer te scoren.

Uitblinker Achabar doet Sporting Hasselet helemaal dood

Dat zou de bezoekers meteen na de rust zuur opbreken. Uitblinker Achabar zorgde voor de 3-0 en bezorgde Hasselt zijn tweede opeenvolgende nederlaag. "Als je ons eerste halfuur ziet, hoe goed we spelen en hoeveel kansen we krijgen... om dan vervolgens met een dubbele achterstand de rust in te trekken, dat is enorm jammer", vertelde coach Jo Christiaens achteraf aan Het Laatste Nieuws. "Dat is niet de waardeverhouding die de score meegeeft."

Christiaens vindt dat zijn team te gemakkelijk doelpunten slikte tegen Jong Genk. Hasselt zal daaraan moeten werken, maar toch zag hij zijn ploeg een goede wedstrijd spelen. In beide zestienmeters waren de bezoekers echter niet op niveau en dat kostte hen de match, oordeelt de oefenmeester.

Christiaens looft de fans van Sporting Hasselt

Christiaens vindt dat de uitslag niet correct is. Zijn elftal creëerde een pak mogelijkheden, maar Jong Genk kon rekenen op een sterke doelman. De nederlaag tast het zelfvertrouwen van Hasselt wel niet aan. Christiaens en co kijken dan ook meteen naar de volgende match. Die vindt plaats op het veld van RFC Seraing.

Aan de fans van Hasselt zal het dit seizoen niet liggen. Tegen Jong Genk lieten ze zich opnieuw volop gelden, zag ook Christiaens. "En één groot pluspunt wil ik ook benoemen: onze supporters speelden een topmatch."

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