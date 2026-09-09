Voormalige JPL-coach hint op terugkeer langs de zijlijn, maar bij welke club?

Frédéric Taquin zit sinds zijn vertrek bij La Louvière zonder club. Nadat hij de Wolven in eerste klasse had gehouden, mocht hij deze zomer genieten van wat welverdiende rust. Taquin lijkt nu klaar om er opnieuw in te vliegen, maar bij welke club?

Taquin mist het trainerschap

Frédéric Taquin mist het voetbal. De voormalige trainer van La Louvière liet daar op Instagram weinig twijfel over bestaan. Bij beelden waarop hij met gebalde vuisten een resultaat viert, schreef hij: "Ik mis dit gevoel. Maar niet voor lang meer." Met een zandloperemoji maakte hij duidelijk dat zijn terugkeer naar de dug-out volgens hem slechts een kwestie van tijd is.

Taquin zit sinds afgelopen zomer zonder club. Nadat hij La Louvière in het seizoen 2025/26 in de Jupiler Pro League had gehouden, nam hij emotioneel afscheid van de Wolven en de Easi Arena. Edward Still nam de fakkel over. Taquin nam vervolgens bewust tijd voor zijn gezin én voor de zoektocht naar een project dat bij hem past.

Taquin blijft gegeerd, ook over de landsgrenzen

Eerder doken al geruchten op over belangstelling uit het buitenland. FC Metz en FC Utrecht zouden de naam van de Belgische coach op hun lijst hebben staan. Vooral de interesse van Utrecht zou volgens onze informatie concreet zijn geweest na de moeilijke seizoensstart van de Nederlandse club onder Anthony Correia.

Een avontuur buiten België zou voor Taquin geen onlogische stap zijn. De ex-trainer van La Louvière spreekt Engels, Nederlands en Spaans en staat open voor een uitdaging buiten zijn vertrouwde omgeving.







Toch lijkt een nieuwe job in de Jupiler Pro League momenteel de meest waarschijnlijke piste. Taquin gaf onlangs zelf nog aan dat een snelle terugkeer in België "weinig waarschijnlijk" leek, maar volgens onze informatie kan die situatie snel veranderen. Het zou namelijk best eens kunnen dat er in de zeer nabije toekomst ergens een plek vrijkomt in de Jupiler Pro League, en Taquin zou dan op de lijstjes van verschillende clubs kunnen staan.

De druk neemt toe in de Jupiler Pro League

Komend weekend staan er enkele rechtstreekse duels onderin het klassement op het programma. La Louvière ontvangt KV Kortrijk, terwijl OH Leuven het opneemt tegen Cercle Brugge. Het zijn wedstrijden die snel gevolgen kunnen hebben voor de positie van een trainer.

De traditionele trainerscarrousel in de Jupiler Pro League zou snel opnieuw op gang kunnen komen. Bij KV Mechelen staat Fred Vanderbiest onder druk na een zwakke competitiestart. De coach zou van het bestuur wel de garantie hebben gekregen dat hij minstens tot de volgende interlandbreak mag blijven zitten.

Geen terugkeer naar La Louvière

Een terugkeer naar La Louvière lijkt voor Taquin voorlopig uitgesloten. Edward Still kreeg er nog maar pas de touwtjes in handen en zou de tijd krijgen om zijn stempel op de ploeg te drukken.

Een buitenlandse uitdaging blijft wel op de radar van Taquin, al lijkt die stap niet meteen aan de orde. De kans bestaat dus dat de succescoach van La Louvière sneller dan verwacht opnieuw in de Belgische competitie opduikt. Zijn Instagrambericht laat alvast weinig aan de verbeelding over: Taquin is klaar voor zijn volgende opdracht.