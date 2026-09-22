Kan Haaland voor 150 miljoen euro weg bij Manchester City? Dit weten we over zijn mysterieuze clausule

Erling Braut Haaland wordt steeds meer in verband gebracht met een transfer naar Spanje. Maar hoe zit het nu met het huidige contract van de Noor? En kan de spits nu wel of niét worden weggekocht voor een vooraf bepaald bedrag?

We beginnen met de feiten. Erling Braut Haaland zette in januari 2025 zijn handtekening onder een nieuw contract bij Manchester City. Die overeenkomst loopt af in juni 2034.

Nog een feit: in het vorige contract van Haaland bij Manchester City was een afkoopclausule opgenomen. Niet-Engelse clubs moesten tweehonderd miljoen euro ophoesten om de Noor binnen te halen.

Real Madrid heeft interesse in Erling Braut Haaland

Ondertussen draait Haaland steeds sneller rondjes op de geruchtenmolen. Vooral Real Madrid flirt al geruime tijd met de speler zelf. Alf-Inge Haaland (vader van Erling Braut Haaland, nvdr.) gooide nog wat extra olie op het vuur met deze uitspraken.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Haaland op 220 miljoen euro. Maar staat er in het nieuwe contract ook een afkoopclausule? Of moeten geïnteresseerde clubs rond de tafel met Manchester City?

Staat er wél of géén afkoopsom in het nieuwe contract van Erling Braut Haaland?

Op die vraag kunnen we simpelweg géén sluitend antwoord geven. Manchester City beweert dat er géén afkoopsom meer staat in de nieuwe overeenkomst. The Citizens staan op die manier héél sterk.





Anderzijds beweert Enrique Riquelme - de Spaanse zakenman beloofde de fans van Real Madrid de komst van de Noor tijdens de voorzitterscampagne - dat hij met (de entourage van) Haaland heeft gesproken. En dat er wél een clausule is.

Volgens Riquelme is de 55-voudig Noors international op te halen voor… 150 miljoen euro. De zakenman verloor uiteindelijk de voorzittersverkiezingen van Florentino Perez. Sprak hij de waarheid?

In de entourage van Haaland wordt ondertussen met geen woord gerept over het al dan niet bestaan van een afkoopsom in het contract. Manchester City zal er zelf ook niét over communiceren.

Het contract van Erling Braut Haaland is én blijft (voorlopig) een goedbewaard geheim

We eindigen met een laatste feit. Slechts een handvol mensen kent de details die in het contract van Haaland bij Manchester City. En daar is een vertegenwoordiger van de media op dit moment (nog) niet bij.