Wesley Sonck zegt waar het probleem ligt bij KRC Genk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Wesley Sonck zegt waar het probleem ligt bij KRC Genk
Foto: © photonews
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KRC Genk zit na zeven speeldagen al stevig in de achtervolging. De Limburgers verloren afgelopen weekend met 3-0 op het veld van Club Brugge en staan daardoor pas tiende met negen punten. Wesley Sonck ziet vooral één probleem terugkomen: Genk oogt volgens hem te vaak te braaf.

Bij Sporza benadrukte Sonck dat het hem niet om de kwaliteiten van de spelers gaat. Integendeel zelfs. “Als ik Bryan Heynen en Matte Smets zie, zou ik daar heel graag mee samenspelen”, klinkt het. Toch mist hij bij Genk een zekere hardheid in de manier waarop wedstrijden worden aangepakt.

“Wat het probleem is? Soms mis ik dat ze op een andere manier op het veld staan. Dat ze meedogenloos zijn. Het is vaak te braaf bij Genk”, stelt Sonck. Volgens hem moet de ploeg leren om momenten beter af te straffen en wedstrijden meer naar zich toe te trekken.

Volledig somber is hij niet. Ook tegen Club Brugge kreeg Genk mogelijkheden om te scoren. Dat ziet Sonck net als een positief signaal. “Het zou pas een probleem zijn als dit niet zo was.”

Een sterke reeks kan de situatie volgens hem bovendien snel veranderen. Genk heeft negen punten en staat voorlopig tiende, maar de verschillen kunnen in deze fase van het seizoen nog snel kleiner worden.

Te weinig dreiging vanop de flanken

Sonck ziet wel een duidelijk verschil met Club Brugge in de manier waarop beide ploegen aanvallen. Bij blauw-zwart kwam het gevaar van verschillende kanten, met Forbs en Virgili op de flanken en daarachter ook nog Seys en Sabbe.

Bij Genk zag hij dat veel minder. “Als je het verschil ziet met Club en hun manier van aanvallen, met Forbs aan de ene kant en Virgili aan de andere, maar ook met Seys en Sabbe: dat zag je bij Genk niet.”

Volgens Sonck ligt daar een belangrijke uitdaging. “Als het alleen van die centrale jongens moet komen, wordt het een moeilijk seizoen.” Voor Genk wordt het dus zaak om niet alleen scherper te worden, maar ook breder en gevarieerder aan te vallen.

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