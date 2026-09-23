Deschacht maakt KRC Genk met de grond gelijk

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Deschacht maakt KRC Genk met de grond gelijk
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KRC Genk heeft er nog geen topseizoen opzitten. Ook al hebben ze geen Europees voetbal om zich ook op te moeten focussen, toch hebben ze het lastig om bepaalde zaken helemaal in orde te brengen. En zo is de kloof met de top-4 ondertussen toch al vrij groot geworden.

Alle analisten hadden deze week wel wat te zeggen over KRC Genk en hun gebrek aan punten en goed voetbal op dit moment. Er zijn natuurlijk verzachtende omstandigheden, met de vele transfers én de nieuwe trainer.

Die nieuwe coach - Jess Thorup - kreeg er ook al flink van langs, omdat hij (bij momenten) te weinig beleving zou uitstralen en te gelaten zou zijn. Ook in Ongefilterd werd KRC Genk gretig geanalyseerd en merkte men op dat het nog te weinig is.

KRC Genk verdedigde heel zwak tegen Club Brugge

"Het was heel zwak verdedigd van Genk tegen Club Brugge. De aanvallers helpen ook nooit met negatieve pressing en zo is het op het veld te veel één tegen één. Met alle respect voor Kayembé, maar tegen een snellere speler als Forbs heeft hij steun nodig."

"Dat is gewoon zo in het modern voetbal. Het stoorde mij enorm", aldus Olivier Deschacht. "Erenbjerg is ook wel wat flauwtjes. Als je een vriendschappelijke wedstrijd wil spelen, speel dan gerust tegen Genk. Weinig duels en je gaat veel kansen krijgen."

Wat moet KRC Genk verzinnen de komende weken en maanden? 

"Ik ben geen fan van de mentaliteit bij Genk op dit moment. Efficiëntie zit in de aanval en in de verdediging. Op stilstaande fases moet je ook goed verdedigen en ze laten de gevaarlijkste speler van Club Brugge gewoon lopen." Waarop Stijn Stijnen meteen inpikte: "Er heerst wat gelatenheid binnen Genk heb ik de indruk."

"Je weet dat Club Brugge goed is op stilstaande fases", aldus Deschacht opnieuw. "Waarom maak je dan fouten op weglopende aanvallers?" Er zal nog veel inkt vloeien over KRC Genk de komende tijd, want er moet snel beterschap komen.

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