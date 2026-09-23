Ibe Hautekiet komt met groot nieuws

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Ibe Hautekiet komt met groot nieuws
Foto: © photonews
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Ibe Hautekiet heeft zich verloofd met zijn partner Immie. De verdediger van Standard de Liège deelde op Instagram enkele beelden van zijn huwelijksaanzoek in Bordeaux, waar het koppel zichtbaar geëmotioneerd poseerde.

Bij de foto’s schreef Hautekiet een persoonlijke boodschap aan zijn toekomstige echtgenote. "Immie, jij bent mijn thuis, mijn beste vriendin en de persoon met wie ik alles wil blijven beleven. De mooie momenten, de moeilijke dagen en vooral alle kleine momenten met ons twee", klinkt het.

De centrale verdediger maakte ook duidelijk hoe sterk hun band is. "Jij bent degene met wie ik oud wil worden, maar vooral degene met wie ik nog heel lang jong wil blijven."

Voormalige ploegmaats feliciteren Standard-verdediger

De Instagram-post lokte al snel heel wat reacties uit de voetbalwereld uit. Arne Engels, die samen met Hautekiet bij Club Brugge speelde, reageerde met een emoji met hartjesogen. Ook Standard-ploegmaat Daan Dierckx liet zijn enthousiasme blijken met sterretjes in de ogen en een hartje met de vingers.

Arnaud Bodart wenste Hautekiet "veel geluk", terwijl Noah Ohio schreef: "Proficiat, maat." Matthieu Epolo reageerde op zijn beurt enthousiast, en ook ex-Standard-doelman Lucas Pirard liet een liefdesemoji achter.

Veel felicitaties voor Belgische speler van Standard

Verder kwamen er felicitaties van onder anderen Bjorn Meijer, Gustav Mortensen, Cisse Sandra, Dimitri Lavalée, Kyriani Sabbe, Ilay Camara, Denzel De Roeve, Casper Nielsen en Daan Heymans. Ook Senne Lammens, doelman van Manchester United, gaf de post van de Standard-verdediger een like.

Voor Hautekiet volgt zo een bijzonder moment naast het veld. Op het veld wil hij zich vervolgens ook tonen in het shirt van Standard de Liège.

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